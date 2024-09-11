Erdem Şenocak: 'Beni Kenan Evren kurtardı' - Son Dakika
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Politika

Erdem Şenocak: 'Beni Kenan Evren kurtardı'

Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in sembol isimlerinden Erdem Şenocak, 1980 İhtilali öncesinde yaşadıklarını anlattı. Sıkı Yönetim Komutanı tarafından öldürülmek istendiğini söyleyen Şenocak, Kenan Evren'in talimatıyla sağ kalmayı başardığını belirtti.

11.09.2024 10:29
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1980 İhtilali'nin öncesinde yaşadıklarını anlatan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in sembol isimlerinden Erdem Şenocak, "Sıkı Yönetim Komutanı beni öldürmek istedi. Kenan Evren'in 'Erdem'i konuşturacağız. Çok şey biliyor' talimatı üzerine sağ kalabildim" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi Hukuk Masası'nda yıllarca çalışan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in sembol isimlerinden Erdem Şenocak, 1980 İhtilali öncesinde yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Türkiye genelinde arandıkları sırada benzin almak için girdikleri istasyonda polis tarafından yakalandıklarını söyleyen Şenocak, "Aydınlık Gazetesi, biz Ülkücüleri hedef gösteriyorlardı. Muhsin Yazıcıoğlu, Şevkat Çetin, Ertuğrul Alparslan, Erdem Şenocak, Mahir Damatlar, hedef tahtasına oturtulmuştu. Bizleri hep katiller olarak gösteriyorlardı. Bundan dolayı da Türkiye genelinde aranmaya başladık. Ben de bir basın açıklaması yaparak teslim olma düşüncesindeydim. Bilgi ve belge topluyordum. Önümüzde Ramazan Bayramı'ydı. Bayram sonunda küçük ablamın düğünü vardı. Düğüne katılıp teslim olma düşüncem vardı. Tevfik arkadaşımla benzin alırken polisler arabaya girdiler" ifadelerini kullandı.

Nereye götürüldüklerini bilmeden yola devam ettiklerini dile getiren Şenocak, "Arabanın önünde Dürüst Oktay oturuyor. Tevfik arkadaşımızı kendi arabalarına aldılar. 'Erdem kimliğini çıkart' dedi. Kimliğimi verdim. Nereye gittiğimizi bilmeden arabayla iki polis yavaş yavaş gidiyoruz. Diğer arabada dönemin işkenceci polislerinden Dürüst Oktay ve Tevfik arkadaşım var. O kadar yavaş gidiyor ki araba, kaçsam kaçacağım. Yavaş gitmemizin bir sebebi varmış. Sonra da öğrendim bunun sebebini. Meğerse Sıkı Yönetim Komutanını arıyorlar. Askeri cezaevinde iki tane Ülkücü mahkum kaçmış. Bir tabur askerin koruduğu, binlerce askerin olduğu bir kışlada asker kıyafetinde iki tane Ülkücü mahkum kaçıyor. Bunları kaçırmaktan ve organize etmekten ben aranıyorum ve yakalanıyorum. Şimdi Sıkı Yönetim Komutanı siz olsanız ne yaparsınız? Yaşatmazsınız beni. Adamın itibarı sarsılmış. Benim kaçmamı bahane edip öldürmek için yavaş gidiyorlarmış" dedi.

"Kenan Evren'in 'Öldürmeyin, çok şey biliyor' talimatı sonrası sağ kalabildim"

Polislerin yavaş gitmelerinin amacını sonradan öğrendiğini söyleyen Şenocak, "Bu olayı sonradan Zeki Kaman, Ertuğrul Alparslan yakalandığında ona anlatmış. Benim için Kenan Evren'e dua etsin demiş. Beni öldürmek isteyen komutan, Kenan Paşa'ya sorayım demiş. Kenan Evren de talimat vermiş. 'Sakın vurmayın. O çok şey biliyor. Erdem'i konuşturacağız. O bize lazım' demiş. Ben o yüzden sağ kaldım" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdem Şenocak: 'Beni Kenan Evren kurtardı' - Son Dakika

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