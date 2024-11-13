2 AK Partili Meclis Üyesi başkanlık için yarıştı, cinayetle boşalan koltuğa Akyüz oturdu - Son Dakika
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Politika

2 AK Partili Meclis Üyesi başkanlık için yarıştı, cinayetle boşalan koltuğa Akyüz oturdu

2 AK Partili Meclis Üyesi başkanlık için yarıştı, cinayetle boşalan koltuğa Akyüz oturdu Kırıkkale'de geçtiğimiz hafta kuzeni tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in yerine AK Parti Meclis Üyesi Savaş Akyüz seçildi.

13.11.2024 19:48
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2 AK Partili Meclis Üyesi başkanlık için yarıştı, cinayetle boşalan koltuğa Akyüz oturdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de geçtiğimiz hafta kuzeni tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in yerine AK Parti Meclis Üyesi Savaş Akyüz seçildi.

Balışeyh Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılan oylamada, iki aday yarıştı. Akyüz, 5 oy alarak yeni başkan olurken, diğer aday AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ömer Sancak ise 4 oy aldı. Başkan seçilmesinin ardından konuşan Savaş Akyüz, adaletli bir seçim süreci geçirdiklerini vurgulayarak, "Görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Geniş çaplı güvenlik önleminin alındığı meclis salonunda yapılan seçin, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Yeni başkan Savaş Akyüz kimdir

1974 yılında Balışeyh'te doğan Savaş Akyüz, lise eğitimini Kırıkkale Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Balışeyh Pankobirlik'te 10 yıl memur olarak görev yapan Akyüz, aynı zamanda çiftçilikle uğraşarak ilçe halkı tarafından tanınan bir isim oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan Akyüz, 2 dönem boyunca AK Parti Balışeyh Meclis Üyeliği görevini yürüttü.

Cinayet olayının geçmişi

TOKİ bölgesinde 4 Kasım günü yaşanan cinayet olayında, Belediye Başkanı Hilmi Şen, altyapı çalışmalarını incelemek üzere seyir halindeyken makam aracına yapılan silahlı saldırıda ağır yaralandı. Başkan Şen, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen'in saldırısı sonucu şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül ve Koray Kaya ile birlikte hedef alındı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalara tepki göstererek Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Hilmi Şen, 6 Kasım'da AK Parti'ye katılmaya hazırlanıyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 2 AK Partili Meclis Üyesi başkanlık için yarıştı, cinayetle boşalan koltuğa Akyüz oturdu - Son Dakika

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