20 elektrikli otobüsü bakanlık karşılayacak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"İş makinesi kiralama dönemi kapanıyor"

"İkinci 20 elektrikli otobüsü bakanlık karşılayacak"

"Akıllı şehir uygulamaları yüzde 82 rahatlık sağladı"

SAMSUN - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılında iş makinesi ve kamyon kiralaması yapmayacaklarını, 200 milyon TL değerindeki ikinci 20 elektrikli otobüsü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın karşılayacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında toplanan meclis, komisyonlardan gelen 38 maddeyi görüştü. Meclis; 38 maddeden 21'ini oy birliğiyle, 17'sini de oy çokluğu ile kabul etti. Başkan Mustafa Demir, bazı maddeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Metrekare peşinde değiliz"

Millet İttifakı meclis üyelerinin Saathane Meydanı düzenlemesiyle ilgili eleştirilerine cevap veren Başkan Mustafa Demir, "Meydanı eski tarihi kimliğine kavuşturuyoruz. Eski fotoğrafları elimizde mevcut. Biz metrekare peşinde değiliz. Anakent İş Merkezi yıkılıyor. Devasa bir kütle. Biz metrekare peşinde olsak oraya ticari bölüm koyarız. Biz Subaşı'ndaki meydana yeraltına 3 tane mekanik otopark yaptık. Üstüne ticari bir doku yapmadık. Saathane'de çok hassasiyetle çalıştık. Yapıldığında gelecek nesiller tarafından tekrar yıkılmaya gerek kalmayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Alucralılar Derneği'nin arkasındaki binalar rıza ile yıkıldı. Hemen yıktık ve 4 aya teslime edeceğiz. İnsanlar buna Saathane'deki güzel uygulamaları görerek razı oldular. Biz orada o bölgenin turistik, ticari olarak geçmişteki özlenen ticari ve tarihi dokusunu yeniden kazandırıyoruz. Bunlar Samsun'un geleceği için projeler. Bunlara katkı sağlamaktan uzak durmayın. Bunlar siyaset üstü şeyler. 'Meydan kayboluyor' gibi söylemleri doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Meydanı'nı da genişletip büyüteceğiz. Burayı yaşayan bir meydan haline getireceğiz. OMTEL'den 19 Mayıs ilçesine kadar 20 kilometrelik sahil yolunda ve Costal'dan Hürriyet'e kadar sahil kısmının uygulama projesi de çiziliyor. Şehrimizi daha iyi seviyeye getirmek amacıyla kentsel dönüşümde kamulaştırmaya 300 milyonun üzerinde para ödedik. Çünkü biz geleceğin Samsun'unu inşa ediyoruz" dedi.

"Akıllı şehir uygulamaları yüzde 82 rahatlık sağladı"

Samsun'da uygulamaya konulan akıllı şehir uygulamaları konusunda trafik cezalarının arttığını iddia eden bazı meclis üyelerine cevap veren Başkan Mustafa Demir, "Akıllı şehir uygulamaları kapsamında yüzde 82 oranında rahatlama sağlandı. Güvenlik arttı. Cezalar artmadı. Bu uygulamaya sabote etmeyelim. Sistemde ceza uygulaması hayata geçmedi. Bizim sistemde kırmızı ışık ceza yazıyor. Kavşaklara yakın parklanma yasaklarına ceza kesilecek. Bunun dışında sistem ceza kesmiyor" diye konuştu.

Salıpazarı barajı ve 4 ilçenin su sorunu

Salıpazarı Barajı Projesi'nin, malzeme ve zemininden kaynaklanan sebeplerden dolayı yenilendiğini söyleyen Mustafa Demir, "Şuan çalışma da başladı. Baraj, bize hem sulama hem de içme suyu için lazım. Sel sularını önlemek ve depolama içinde önemli. Elektrik de üretecek. Mert Irmağı üzerinde DSİ ile çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun yanında 19 Mayıs İçme Suyu Arıtma Tesisi projesi bitti. İshale hattını da DSİ'den devraldık. Tespitler yapılıp tutanaklar tutulacak. Yılsonundan önce ihale ediyoruz. Bafra-Alaçam- Yakakent bölgesinin isale hattının kalan kısmını ihale edip biz yaptıracağız. 250 milyon lira maliyeti var ama biz onu 130 milyon TL'ye halledeceğiz. 100 yıllık projeksiyonda 19 Mayıs- Bafra-Alaçam-Yakakent tarafındaki su meselesini köklü bir şekilde inşallah çözeceğiz. Seçime kadar bitirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kiralama dönemi kapanıyor

Makine parkını artırdıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Daha önce 1 milyon 100 bin liraya satın aldığımız kamyonların yarı parasını daha yeni ödedik. Bu satın almalardan çok büyük istifade ettik. Şimdi 50 yeni kamyon daha satın aldık. 2023 Ocak sonuna kadar teslim edecekler. Önümüzdeki sene artık belediye olarak kamyon kiralamayacağız. Baktık ki imkanlarımız var. SASKİ'ye yeni makineler satın alacağız. Devlet Malzeme Ofisi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlarla ilgili çalışmamız önümüzdeki meclis toplantısına gelecek. İnşallah 2023'te iş makinesi de kiralamayacağız. Gelecek nesillere asla yük getirmeyeceğiz" bilgilerini verdi.

Yabancılar Pazarı'nın çatısına yapılacak güneş enerji sistemi yatırımına da değinen Başkan Demir şunları söyledi:

"Bu kendini 5 yılda amorti edecek. Karadeniz'de böyle bir proje yok. Yabancılar Pazarı'nın üzerinde enerji üreteceğiz. Soğutmasını da çözüyoruz. İhale ettik. 30 milyon TL'ye yakın para harcıyoruz. Oradaki esnaflarımız da oldukça memnun. Ayrıca marinanın uygulama projesi de devam ediyor. Dünya çapında kaliteli, bütün kıyıyı da koruyacak, şehrimizin markasına marka katacak bir proje olacak. İlyasköy Spor Salonu Projesi'ni ihale ettik. Temelini Gençlik ve Spor Bakanımız ile birlikte atacağız. Kurupelit'te stat ihalesi için gün alındı. 30 gün içinde ihalesini yapacağız. Vezirköprü-Kunduz'da güzel bir sporcu kampı için otel yapacağız. 2023 yılında DOKAP'dan iyi bir katkı alacağız."

Bakanlık 20 elektrikli otobüs hediye edecek

Elektrikli otobüslerin akaryakıtlı otobüslere göre daha tasarruflu olduğunu belirten Başkan Demir ayrıca şunları söyledi:

"Çok verimli. ASELSAN ile de ikinci 20 otobüsle ile ilgili konuşuyoruz. 200 milyon lira yapıyor. İkinci 20 taneyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karşılayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'dan tüm projelerimize katkı verme sözü aldık. Kendisine çok teşekkür ederim."

Bir sonraki meclis toplantısı 9 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.