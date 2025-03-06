20 Yıl Sonra Türkiye Boks Şampiyonası Ağrı\'da

Politika

Türkiye Boks Şampiyonası, 20 yıl aradan sonra 12-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ağrı'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yaptığı açıklamada, organizasyonun kente kazandırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Türkiye Boks Şampiyonası'nın 20 yıl sonra ilimizde düzenlenmesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu önemli organizasyonun Ağrı'ya getirilmesinde emeği geçen Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Sayın Suat Hekimoğlu'na ve milletvekilimiz Sayın Ruken Kilerci'ye teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ağrı'nın spora verdiği öneme dikkat çeken Yıldız, "Bu tür büyük organizasyonların, gençlerimize spor yapma imkanı tanıması ve şehrimizin daha geniş kitlelere tanıtılması adına önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Şampiyonanın başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni eder, katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Boks Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılımıyla Ağrı'da düzenlenecek ve şehrin spor turizmine katkı sağlaması bekleniyor. - AĞRI