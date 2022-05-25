2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı

25.05.2022 11:19
2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı

Eylül 2020'de İYİ Parti'den istifa eden Adana milletvekili İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı. Koncuk'un yeniden katılmasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 37'ye yükseldi.

İYİ Parti'de 2. olağan kurultayda "parti içindeki bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere 'oy verilmeyecekler' listesi gönderdiği" iddiaları sonrası başlayan tartışmada, Adana milletvekili İsmail Koncuk, 16 Kasım 2020'de partisinden istifa etti. Ümit Özdağ ile Zafer Partisi'nin kuruluş sürecinde yer alan Koncuk, genel sekreterlik görevini de üstlendi. Koncuk, 3 Ara 2021'de bu görevinden, 7 Nisan'da da "Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor" diyerek Zafer Partisi'nden istifa etti.

GRUP TOPLANTISINA EŞİYLE KATILAN KONCUK: KİŞİSEL HATALAR OLABİLİR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Koncuk bugün yeniden İYİ Parti saflarına katıldı. Grup toplantısına eşi ile katılan Koncuk, "Kişisel hatalar olabilir" değerlendirmesini yaptı. Akşener, grup toplantısında Koncuk'a parti rozetini taktı. Akşener, Koncuk'un eşine de teşekkür ederek "Ne varsa kadınlarda var. Bundan sonra bütün erkek arkadaşlarımızın eşleri ile devam edeceğim işlere. Hanımefendilere sesleniyorum, direkt bana ulaşacaksınız beraber halledeceğiz ne varsa."

YORUMLAR
500
İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı! Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!

İsmail Koncuk, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:19 2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı
11:13 Sen misin dekolteyi eleştiren: Ulusoy'un göğüs belgesine MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın ismi yazıldı
11:09 Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti: İlk defa karşılaştık!
11:04 Sedat Peker cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası açıklama geldi: Deli olacaksınız
11:04 Altınla yarışıyor: Salep bitkisinin tazesi 300, tozu ise 1800 liraya kadar çıkıyor
11:02 Dolar yükselişini sürdürüyor: 16,24 TL
10:59 ABD'de 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki saldırgan, katliamdan önce babaannesini de öldürmüş
10:56 Selim Temurci, Sedat Peker'in "kayıp silahlar" iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış
10:52 Son çare olarak ağzını bantladı: Melike Öcalan'a "bir sana elimi değdiremedim" diyen Mehmet Ali Erbil'den otosansür yöntemi
10:44 Uzaya gitmek için başvuran kişi sayısı belli oldu: 31 bin kişi uzaya gitmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 11:32:37. #1.13#
SON DAKİKA: 2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement