2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı

İYİ Parti'de 2. olağan kurultayda "parti içindeki bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere 'oy verilmeyecekler' listesi gönderdiği" iddiaları sonrası başlayan tartışmada, Adana milletvekili İsmail Koncuk, 16 Kasım 2020'de partisinden istifa etti. Ümit Özdağ ile Zafer Partisi'nin kuruluş sürecinde yer alan Koncuk, genel sekreterlik görevini de üstlendi. Koncuk, 3 Ara 2021'de bu görevinden, 7 Nisan'da da "Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor" diyerek Zafer Partisi'nden istifa etti.

GRUP TOPLANTISINA EŞİYLE KATILAN KONCUK: KİŞİSEL HATALAR OLABİLİR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Koncuk bugün yeniden İYİ Parti saflarına katıldı. Grup toplantısına eşi ile katılan Koncuk, "Kişisel hatalar olabilir" değerlendirmesini yaptı. Akşener, grup toplantısında Koncuk'a parti rozetini taktı. Akşener, Koncuk'un eşine de teşekkür ederek "Ne varsa kadınlarda var. Bundan sonra bütün erkek arkadaşlarımızın eşleri ile devam edeceğim işlere. Hanımefendilere sesleniyorum, direkt bana ulaşacaksınız beraber halledeceğiz ne varsa."