HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!

Türkiye'de siyaset camiası açısından hayati olarak görülen 2023 seçimlerine gidilirken, muhalefetin kimi aday göstereceği ve hangi partilerin muhalefetle birlikte hareket edeceğine yönelik soru işaretleri akıllarda yer almaya devam ediyor.

HDP'NİN TAVRI ÇOK MERAK EDİLİYOR

2023 seçimlerinde nasıl bir tavır takınacağı çok merak edilen partilerden biri de Halkların Demokratik Partisi. Geçtiğimiz haftalarda 7 parti ile ittifaka girdiğini açıklayan ve 6'lı masa hakkında "Vaatleri samimi gelmiyor" değerlendirmesinde bulunan HDP cephesinden bu sefer bambaşka bir çıkış geldi.

"KAPIMIZI KİMSEYE KAPATMADIK"

2023'te muhalefetin çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayının kriterlerine uygun olması durumunda kimseye kapıyı kapatmayacaklarını belirten HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, şunları söyledi: "Bu seçimler Türkiye'nin kaderini değiştirecektir. Hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçiminde de HDP'nin rolü, misyonu, varlığı oldukça önemli bir yere sahiptir. Şimdi hiç kimse HDP'yle yan yana gelmek istemeyebilir, hiç kimse fotoğraf vermek istemeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde kapımızı çalacaklarını biliyoruz. Kapımızı hiç kimseye kapatmadık.

"ADAYIN KRİTERLERİ UYARSA DİYALOĞA AÇIĞIZ"

Özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlenecek olan adayın HDP'nin kriterlerini, ilkelerini, misyonunu göz önünde bulunduran, bunu kabul eden olursa elbette ki diyalog ve müzakere ile seçimlerde ne yapacağımızı, bütün mekanizmalarımızla karar vereceğimizi ifade etmek isterim. HDP'yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun."