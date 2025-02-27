2024'te Dövizle Askerlikten Yararlanma Sayısı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2024 yılında dövizle askerlikten 7 bin 885 yükümlünün yararlandığını bildirdi.

Güler, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin, 2024 yılında dövizle askerlikten yararlanan vatandaş sayısına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Dövizle askerliğe ilişkin usul ve esasların, Askeralma Kanunu'nun 39. maddesinde düzenlendiğine işaret eden Güler, buna göre dövizle askerlik bedelinin, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın karşılığı avro veya konvertibl yabancı ülke parası olduğunu hatırlattı.

Dövizle askerlik için yapılan ödemelerin bütçeye gelir olarak kaydedildiğinin altını çizen Güler, "2024 yılında dövizle askerlikten 7 bin 885 yükümlü yararlanmıştır." ifadesini kullandı.

Dövizle askerlik başvurusunun, internette yer alan "Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı" üzerinden uzaktan eğitime müracaat ve aynı portaldan eğitim sürecinin elektronik ortamda yapılmasıyla başladığını aktaran Güler, müteakiben müracaat belgeleri ile konsolosluklara başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Bakan Güler, dövizle askerlik işlemlerine ilişkin detaylı bilgilerin msb.gov.tr/Askeralma internet adresinde yer aldığını kaydetti.

Dövizle askerlik

Askeralma Kanunu'nun 39. maddesi gereğince, dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin alması gereken uzaktan eğitim, ilgili internet portalı üzerinden veriliyor.

Bu portalı kullanabilmek için; askerlik çağına girmiş ve henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak, oturma veya çalışma iznine sahip olarak yurt dışında işçi/işveren/meslek sanat mensubu/yabancı bandralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye'de geçen süreler hariç olmak üzere en az 3 yıl fiilen çalışmış olmak; çok vatandaş statüsünde olanların da Türkiye'de geçen süreler hariç olmak üzere en az 3 yıl fiilen yurt dışında bulunmuş olması gerekiyor.

Uzaktan eğitim programının tamamlanmasının ardından oturma ve çalışma durumunu ispata yarayan belgeler ve geçerli pasaport ile bağlı bulunulan konsolosluğa müracaat edilmesi gerekiyor.