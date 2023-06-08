2024 Yerel Seçimleri Sert Geçecek

Hayat duruştur. Sokakla inatlaşılmaz. Net olarak ifade ediyoruz. 2024 yerel seçimleri hem de her yerde ilçeden ile 14/28 Mayıs'tan çok daha sert geçecek. Eğer sokağın beklentisini karşılamak yerine inatla bizim istediğimiz belediye başkan adayı olacak denirse, sokağın beklentisini karşılamak ve de sokağın temsilcisi olacak profiller yerine atama usulü eş dost hatır esaslı, teşkilatın tarihsel ruhunu yansıtmayan meclis üyesi adayları ile kahraman milletimizin karşısına çıkılırsa kimse unutmasın hiç beklemedikleri tıpkı 1989 yerel seçimlerinde ANAP ve merhum Özal'ın uğradığı hezimete uğranılır. Bir kenara not olarak düşelim. Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az.