2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Politika

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulunda, bakanlıkların yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bütçeleri ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora aldı.