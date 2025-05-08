2025 GSB Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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Politika

2025 GSB Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Açıldı

2025 GSB Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvuruların başladığını duyurdu. 12-25 yaş arası gençler, 9 Haziran'a kadar ilk 5 dönem için başvurabilir. Kamplar, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenleniyor ve katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Bakanlık tarafından karşılanacak. Daha fazla bilgi için 'genclikhizmetleri.gov.tr' adresini ziyaret edebilirsiniz.

08.05.2025 17:57
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin farklı illerinde ücretsiz olarak düzenlenen '2025 GSB Yaz Gençlik Kampları' başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 'GSB Yaz Gençlik Kampları' için başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her sene olduğu gibi 2025 yılında da gençlere yönelik olarak 'Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları' düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, '2025 GSB Yaz Gençlik Kampları' için başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Bak, "Sevgili gençler, beklediğiniz an geldi. 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı. Bu yaz da yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor" ifadelerini kullanarak, gençleri başvuru yapmaya davet etti.

Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 9 Haziran'a kadar başvuruda bulunabilecek. Kalan dönemler için son başvuru tarihi 13 Temmuz olarak belirlenirken, başvurular "e-genc.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek. Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın gençlik merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Gençlerin her türlü ihtiyacı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak

Kamplara başvuru yapanlar arasında Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınacak. Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanacak.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Gençlere kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken, her kamp dönemi 6 gün sürecek.

Gençlik kampları hakkında detaylı bilgilere "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Politika, Türkiye, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları Başvuruları Açıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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