2025'te 250 Milyon Hava Yolu Yolcusu Bekleniyor - Son Dakika
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Politika

2025'te 250 Milyon Hava Yolu Yolcusu Bekleniyor

2025\'te 250 Milyon Hava Yolu Yolcusu Bekleniyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 2025 sonuna kadar Türkiye'nin hava yolu yolcu sayısının 250 milyon olacağını öngördü.

12.11.2024 12:31
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin 250 milyon hava yolu yolcusunu taşıyacağını öngördüklerini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde, uluslararası sivil havacılık sektörünün temsilcileri bir araya geldi ve yapay zeka ve havacılık alanındaki gelişmelerin konuşulduğu 'AI In The Sky A Unified Approach With ICAO' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin hava yolu anlamında çok önemli bir yerde olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Ülkemiz sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 51,2 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip 67 ülkenin merkezinde, avantajlı, muhteşem bir lokasyona sahip. En hızlı, en güvenli ve en konforlu ulaşım biçimi olarak havacılığı biliyoruz ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi en geniş hava yolu ağına sahip ülkelerden bir haline getirdik" dedi.

'58 HAVALİMANIMIZ OLDU'

Türkiye'de iç hatlarda 58, dış hatlarda 131 ülkede toplamda 347 noktaya ulaşımın mümkün olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu yıl sonunda yolcu sayısının 236 milyon, 2025 sonunda 250 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Son 22 yılda 32 yeni havalimanı inşa ettik. 58 havalimanımız oldu. Bu veriler 1,5 yılda 1 havalimanı yaptık demektir" diye konuştu.

YAPAY ZEKANIN SEKTÖRE KATKILARI

Kalıcı rekabet için sürekli yenilikçi çözümlerle hep birlikte üretmek zorunda olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, havacılıkta yapay zeka teknolojisini de değerlendirmek zorunda olduklarını söyledi. Dijital teknolojilerin sürekli arttığı sektörün havacılık olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, yapay zekanın havacılık sektöründe kullanılmasıyla birlikte yaşanacak süreci anlattı. Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bugünkü gelişmeler de havacılık sektörünü derinden etkiliyor. Otonom sistemler sayesinde pilot hataları minimuma indirildi. İşletme maliyetlerini ve genel giderlerini yapay zeka ile işletmeler düşürebiliyor. Yapay zeka konusunda yapay olan hiçbir şey kalmadı. Gayet somut ve başarılı katkılar olduğunu görüyoruz. Yapay zeka sayesinde uçakların bakım süresi optimize edilecek ve olası arızaların önüne geçilmiş olacak. Büyük veri analizi ile hava trafiği yönetilecek, kazaların önüne geçilecek. Yolcu davranışları analiz edilerek kişisel hizmetler sunulacaktır."

'ANTALYA, ÖNEMLİ BİR KAVŞAK'

Etkinlikte konuşan Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Mehmet Tevfik Nane, Antalya'nın kışın dahi denize girilebilir bir kent olduğunu söyledi. Antalya'nın sadece güneş ve deniz destinasyonu olmadığını da belirten Nane, "Türkiye'ye gelenlerin yüzde 30,8'i Antalya'ya geliyor. Küresel havacılık hızla büyüyor ve Antalya burada önemli bir kavşak görevini üstleniyor. Geçen ay yolcularımız için bir deneme yaptık. Havacılık şirketimizdeki görevli pilotlarımızın sesini analiz eden yapay zeka, 5 dilde yolcularımıza uçuş güvenliğiyle ilgili bilgiler verdi. Bir İngiliz gibi İngilizce, bir Fransız gibi Fransızca ve bir Arap gibi Arapça konuştu. Bunu yapay zeka yaptı" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA İLE KARBON AYAK İZİ DÜŞECEK'

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar, yapay zekanın yolcu ve kargo taşıma süreçlerinde güvenlik alanında kullanılabileceğini söyledi. Salazar, "2050'ye kadar net sıfır karbon misyonuna ulaşma taahhüdümüzde yapay zeka büyük kolaylık sağlayacak. Uçuş rotasını düzenleyebilir ve daha az yakıtla karbon ayak izini sıfıra yaklaştırabiliriz. Hava yolları artık olası aksaklıkları önceden görebiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika 2025'te 250 Milyon Hava Yolu Yolcusu Bekleniyor - Son Dakika

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