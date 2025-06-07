Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

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Ferdi Zeyrek\'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
07.06.2025 07:58
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Ferdi Zeyrek\'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
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Evindeki havuzun motorunda meydana gelen arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Zeyrek'in olay sonrası duran kalbinin müdahalelerle birlikte 70 dakika sonra yeniden atmaya başladığı öğrenildi. Yaşanan gelişmeyi aktaran CHP lideri Özel "Bu gerçek bir mucizeydi" ifadesini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI

Ailesi tarafından durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Zeyrek'e kalp masajı yaparak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan 48 yaşındaki Başkan Zeyrek'e kalp masajı yapıldığı öğrenildi. Ferdi Zeyrek, hastanedeki müdahalelerin ardından yoğun bakım servisine alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ZEREN: KRİTİK DURUMU SÜRMEKTE

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını anlattı. Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte" ifadelerini kullandı. Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu belirterek "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: 70 DAKİKA SONRA KALBİ ATMAYA BAŞLADI

Manisa'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastaneye giderek Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, olayın saat 23.35 sıralarında, havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken meydana geldiğini belirtti. "Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz." diyen Özel şöyle devam etti; "5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti."

"HER GEÇEN DAKİKA İYİYE GİDİYOR"

Özel, Belediye Başkanı Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurgulayarak, "Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Ben şuna inanıyorum, bir büyük mucize gerçekleşti, öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. Bu mucize. Daha büyüğü gerçekleşecek, Ferdi kardeşimize kavuşacağız. Ferdi başkanın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Durumu stabil ve iyiye gidiyor ama tabi 'tehlike atlatıldı, Ferdi başkanın sağlığı gayet iyi olacak' bunu söylemek için erken. Bunun için sabırlı olmak lazım." diye konuştu.

Ferdi Zeyrek, Politika, 3-sayfa, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abuzer Yavuz:
    GERÇEK ŞU FAKİR BİRİNE 70 DAKİKA MÜDAHALE ETMEZLER PARA MEZARA KADAR PARADIR 70 21 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Allah şifa versin. Siyaset ülkemizde zenginlik ve şatafat hayat sürme aracıdır. Lüks yaşam isteyen inşaatçı çimentocu aşiret çocuğu tüpçü konfeksiyonu tekstilci vizyonsuz donanımsız kim varsa siyasete girer vatandaşın derdini kimse çözemez. Meclise girmek için zorunlu IQ testi yapılsın. Aksi halde aday olunamasın. Meclis kapatılsın. 23 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Şu anda nemrut ta GAP turundayiz aklımız dualarımız seninle başkanım. Çok güzel işler yapacağına inanıyorum daha sana ihtiyaç var. Tunceli li biri olarak Hızır yardımcin olsun 8 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Allah acil şifalar versin.. Ama 70 dakika kalp çalışmazsa beyin oksijensiz kalır hayatta kalsa bile bir hasar bırakır büyük ihtimalle. 2 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    çok geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış - Son Dakika
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