İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
06.06.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Çapan Kasap'ta dana kıyma ve dana döş etinde tek tırnaklı eti tespit edilirken yine aynı ilçedeki Başaran Etli Pide ve Börek Salonu'nda satılan lahmacunlarda da tek tırnaklı etinin kullanıldığı ifşa edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık insan sağlığını tehdit eden yeni ürün ve markaları ifşa etti.

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 'Çapan kasap – İbrahim Çapan' adlı firmanın dana kıyma ve dana döş etinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Bakanlığın markayla ilgili ifşası vatandaşları bir hayli tedirgin etti. Firmaya tepki yorumları yağdıran vatandaşlar "Tek tırnaklı satılmış, Allah'ınızdan bulun", "Tarım Bakanlığı bu kasapta tek tırnaklı eti satıldığını tespit etmiş, at eti mi eşek eti mi ya da domuz eti mi yedirdiler millete?" gibi paylaşımlar yaptı.

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

BİR SKANDAL DA AYNI İLÇEDEKİ PİDECİDE

Aynı ilçede bulunan "Başaran etli pide ve börek salonu – İlknur Şahin" isimli firmanın da pişmemiş lahmacun harcından yine tek tırnaklı eti çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muratpaşa, 3-sayfa, Antalya, Tarım, Yaşam, Kıyma, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Necdet Kır:
    hayvancılığa önem vermezsen ne yediğinide bilemezsin. 11 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    cezası yok ki 11 0 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Ne var bunda mis gibi at-eşek eti, yiyenlere afiyet olsun ,en azından domuz değil . ;). Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. 4 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tatilciler nerden bilsin tek tırnağı mevsimi de gelmiş zaten sahil boyuna dehlerler bu yaz domuz camız ne bulurlarsa kesip kesip 0 1 Yanıtla
  • 248612:
    Devlet bu şeref yıksunlarını öpmediği müddetçe yaptıkları yanına kar kalır.İşletme ismini değiştirir aynısını yapmaya devam eder. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta Yoğunluk yaşandı Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun’u görevden aldı TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı
“Yolu uzattın“ dedi, direksiyon başındaki taksiciyi darbetti "Yolu uzattın" dedi, direksiyon başındaki taksiciyi darbetti
Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü Trump ile Şi ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü
Eski şoförden bomba itiraf: İBB’nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı
Real Madrid ile anlaştı Yeni Messi, Arda Güler’e rakip oluyor Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Tırın dorsesine gizlenmiş 66 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
20:32
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
19:50
Şırnak’ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
18:49
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek Osimhen’in Suudi Arabistan’dan istediği para ortaya çıktı
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
18:43
Mersin’de boğulma faciası 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Mersin'de boğulma faciası! 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
17:49
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
17:29
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
17:27
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
17:19
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 13:56:36. #7.12#
SON DAKİKA: İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.