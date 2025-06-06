Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık insan sağlığını tehdit eden yeni ürün ve markaları ifşa etti.
'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 'Çapan kasap – İbrahim Çapan' adlı firmanın dana kıyma ve dana döş etinde tek tırnaklı eti tespit edildi.
Bakanlığın markayla ilgili ifşası vatandaşları bir hayli tedirgin etti. Firmaya tepki yorumları yağdıran vatandaşlar "Tek tırnaklı satılmış, Allah'ınızdan bulun", "Tarım Bakanlığı bu kasapta tek tırnaklı eti satıldığını tespit etmiş, at eti mi eşek eti mi ya da domuz eti mi yedirdiler millete?" gibi paylaşımlar yaptı.
Aynı ilçede bulunan "Başaran etli pide ve börek salonu – İlknur Şahin" isimli firmanın da pişmemiş lahmacun harcından yine tek tırnaklı eti çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde - Son Dakika
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