Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunacak.
İlk bayramlaşmayı saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlatan Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki MHP, sonrasında ise DEM Parti heyetini kabul etti. Aynı dakikalarda ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlık ettiği MHP heyeti, DEM Parti'yi ziyaret etti.
DEM Parti heyeti sürecin barış ve kardeşlik getireceğini kaydederken, MHP heyeti de sürecin güzel sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak" mesajını verdi.
DEM'in ardından saat 09.50 itibarıyla AK Parti heyetini kabul edecek olan MHP'nin bayramlaşma programı Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.
MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.
Son Dakika › Politika › MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak - Son Dakika
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