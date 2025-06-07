MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak - Son Dakika
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Politika

MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak

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MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
07.06.2025 09:30
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MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
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Siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma süreci başladı. İlk bayramlaşmayı DSP heyetinin kabulüyle başlatan MHP sonrasında ise genel merkezde DEM Parti heyetini kabul etti. Aynı dakikalarda Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki bir başka heyet de DEM Parti'yi ziyaret etti. MHP, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin olarak, "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak" mesajını verdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunacak.

İLK OLARAK DSP HEYETİ KABUL EDİLDİ

İlk bayramlaşmayı saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlatan Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki MHP, sonrasında ise DEM Parti heyetini kabul etti. Aynı dakikalarda ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlık ettiği MHP heyeti, DEM Parti'yi ziyaret etti.

"MECLİS AÇILDIKTAN SONRA SÜREÇ HIZLANACAK"

DEM Parti heyeti sürecin barış ve kardeşlik getireceğini kaydederken, MHP heyeti de sürecin güzel sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak" mesajını verdi.

DEM'İN ARDINDAN AK PARTİ HEYETİ KABUL EDİLECEK

DEM'in ardından saat 09.50 itibarıyla AK Parti heyetini kabul edecek olan MHP'nin bayramlaşma programı Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

EŞ ZAMANLI ZİYARETLER YAPILACAK

MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

Sadir Durmaz, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Dsp, Sp, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vedat null:
    ahh- aahhh ah kimler kimlerle beraber kadere bak kadere bak. 20 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yakismissiniz. kimleer kimler Le diye yarın çıkar gene başka partilere iftira atarsiniz 13 1 Yanıtla
  • Apple User:
    demlenmeyi severler 13 1 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    Barışa karşı çıkan kim varsa kendi gitsin savaşsın. Kandil orda Suriye orda Filistin orda. Kimse başkasının canı üzerinden savaş narası atmasın.Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah devletimize zeval vermesin. 4 7 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Bayramlaşma ile kalmayın öpüşün dudak dudağa kol kola can cana vay be ne günlere kaldık arkadaş 7 0 Yanıtla
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