24 Yaşındaki Rümeysa Eker, Terme Belediye Başkan Vekili Oldu - Son Dakika
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Politika

24 Yaşındaki Rümeysa Eker, Terme Belediye Başkan Vekili Oldu

24 Yaşındaki Rümeysa Eker, Terme Belediye Başkan Vekili Oldu

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'ya yaptığı ziyaret nedeniyle vekalet görevini 24 yaşındaki meclis üyesi Rümeysa Eker'e devretti. Eker, projeleri hayata geçirme hedefiyle görev yapacağını belirtti.

06.12.2024 14:22  Güncelleme: 14:24
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İlçede hayata geçirilecek projelerle ilgili bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya giden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yerini meclis üyesi 24 yaşındaki Rümeysa Eker'e bıraktı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede yapmayı planladıkları projeler için bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gitti. Türkiye'nin en genç belediye meclis üyelerinden biri olan 24 yaşındaki Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker, Başkan Kul dönünceye kadar Terme Belediye Başkanlığına vekalet edecek.

"Projelerimiz tek hedefimiz"

Görevine başlayan Başkan Vekili Rümeysa Eker, "Başkanımız Şenol Kul'un yerine vekalet etmekten duyduğum mutluluğu ve onuru Terme halkımızla paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Başkanımız Belediye Başkan Vekilliğine şahsımı görevlendirmesinden onur duydum. Görevim süresince görevimi en iyi şekilde yapacağım. Biz bir ekibiz. Şenol Başkanımız önderliğinde Terme'mize daha iyi hizmet sunabilmek ve seçim döneminde hazırladığımız projeleri hayata geçirmek tek hedefimizdir" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'a güven ve jestinden dolayı teşekkür eden Rümeysa Eker "Sizlerin de bildiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, kadınların ve gençlerin içinde olmadığı bir demokrasinin sadece eksik değil aynı zamanda sürdürülemez olduğunu ifade etmektedir. Bu görevlendirme Terme Belediye Başkanımız Sayın Şenol Kul'un gösterdiği nazik bir jest ve tabii ki siyaseten bakışının da bence çok hoş bir örneği. Başkanımıza şahsıma güvenerek emanet ettiği makamına layıkıyla vekalet etmeye gayret edeceğimi ifade ederek teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu kıymetli toprakların hakkını vermek adına, gelecek nesillere ekonomik, sosyal, kültürel yönden daha da gelişmiş bir Terme bırakabilmek için koşturan gecesini gündüzüne katarak bir çivi çakan herkesin yolunun açık olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 24 Yaşındaki Rümeysa Eker, Terme Belediye Başkan Vekili Oldu - Son Dakika

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