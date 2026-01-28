26 ilde yapılan \'\'Kim cumhurbaşkanı olsun\'\' anketi: Arada 15 puan fark var

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Ocak 2026'da Türkiye genelinde gerçekleştirdiği "Cumhurbaşkanı adayı" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan çalışmada katılımcılara herhangi bir isim verilmeden, açık uçlu şekilde "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

BİRİNCİ SIRADA ERDOĞAN VAR

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,8 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan'ı yüzde 20,1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 17,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

SEÇMENİN DİLE GETİRDİĞİ DİĞER İSİMLER

Araştırmada öne çıkan diğer isimler ve oy oranları ise şu şekilde sıralandı: Selahattin Demirtaş yüzde 5,2, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 4,4, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 2,5, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,0, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,5 ve Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,0 oranında destek aldı. "Diğer" yanıtı yüzde 4,1 olurken, "fikrim yok/cevap yok" diyenlerin oranı yüzde 5,9 olarak ölçüldü.

İşte o anketin grafiği;

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

ASAL Araştırma tarafından yapılan çalışmanın, 16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiği, yüzde 95 güven sınırında ve ±2,5 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemi kullanılarak yapıldığı belirtildi. Örneklemin, illere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayılarının esas alındığı aktarıldı.