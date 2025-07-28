26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı - Son Dakika
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Politika

26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
28.07.2025 09:28
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ORC Araştırma'nın 24-26 Temmuz 2025 tarihli anketine göre AK Parti yüzde 30,7, CHP ise yüzde 30,2 oy oranına ulaştı. MHP yüzde 8, DEM Parti yüzde 7,2, İYİ Parti yüzde 6,1 oy aldı. Anket, AK Parti ile CHP arasındaki farkın yüzde 0,5'e kadar düştüğünü ortaya koydu.

ORC Araştırma Şirketi, 24-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 160 katılımcıyla gerçekleştirdiği siyasi parti tercih anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket verilerine göre, AK Parti ve CHP arasındaki fark yüzde 0,5'e kadar geriledi.

AK PARTİ YÜZDE 30,7 İLE BİRİNCİ

Sonuçlara göre AK Parti yüzde 30,7 oy oranıyla birinci parti konumunu koruyor. CHP ise yüzde 30,2 oy oranıyla AK Parti'nin hemen arkasında yer aldı. Aradaki farkın 0,5 puana düşmesi, seçim öncesi dengelerin hızla değişebileceğine işaret ediyor.

MHP ÜÇÜNCÜ, DEM PARTİ YAKIN TAKİPTE

MHP yüzde 8,0 oy oranıyla üçüncü sırada bulunurken, DEM Parti yüzde 7,2 oy oranıyla MHP'yi yakından takip ediyor. İYİ Parti yüzde 6,1, Zafer Partisi ise yüzde 4,0 oy aldı.

DİĞER PARTİLERDE SON DURUM;

  • Yeniden Refah Partisi (YRP): %3,2
  • Saadet Partisi: %2,3
  • Yenilik ve Milli Parti: %2,1
  • Türkiye Değişim Partisi: %2,0
  • Anavatan Partisi: %1,8
  • Diğer Partiler: %2,4

ANKETİN KATILIM VE YÖNTEMİ

Araştırma, 24-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin 26 ilinde, toplam 3 bin 160 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İşte yapılan anketin grafiği;

26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

İYİ Parti, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • mustafa sagdic:
    akp yüzde 30 alması mucize imkansız. kim nasıl versin. apo ya mi oy verecek millet, enflasyona mi, emekli maaşına mi asgari ücrete mi ne demeye oy verecek millet 92 29 Yanıtla
    1Belinay:
    gecen seçimde öyle diyordunuz o sizin fikriniz bu millet kemalistlerden çok çekti onlar tekrar başımıza getirmez 32 44
    mustafa kemal ünal:
    Yandaş anket yapınca 3 0
    mustafa kemal ünal:
    1Belinay bu millet ne çektiyse 73 senedir bizim geei kafalı sağcılardan çekti sadece c bini düşünenlerden 2 0
    Serkan Semiz:
    Belinay sen kaç tane sol parti iktidarı gördün bu ülkede ben 50 yaşındayım hep sağ partiler iktidardaydı ... Bide sen ATATÜRK e şükret 0 0
  • osman k:
    ak partiye oy verenler bana hakkınız haram edin lütfen çünkü ben size haram ediyorum. 66 31 Yanıtla
    Szka788304:
    kımılın müridi kime vercek halk oyunu baklavacılara mı,? pariscilere mi hizmette mi? 0 0
  • Engin AKSU:
    İnanan var mı AKP nin birinci olduğuna? 74 20 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    tüik mi yapmış anketi ? 65 16 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    tüikmi yaptı anketi ? 51 15 Yanıtla
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