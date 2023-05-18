28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 49,47 oyla 268 vekil çıkarırken, Millet İttifakı yüzde 35.02 oyla 169 vekil çıkardı.

2. TUR İÇİN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI YENİDEN DAĞITILACAK

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. tur için yeniden sandığa gidecek. AK Parti, 2'nci tur için seçmenlere tekrar bilgi kağıdı gönderilmesi için başvuruda bulundu.

"ÜLKEMİZDE İLK DEFA 2. TUR YAPILMAKTADIR"

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in verdiği dilekçede, "Ülkemizde ilk defa ikinci tur seçim yapılmaktadır. Seçmenler ilk defa yeni bir uygulama ile karşılaşmaktadırlar. İlk turda bile bazı art niyetli görevli görevsiz kişilerin 'eğer seçmen bilgi kağıdınız yoksa oy kullanamazsınız' gibi durumlarla karşılaşılmış, hatta okul bahçelerine seçmen bilgi kağıdı olmayanların alınmaması gibi durumlar da olmuştur. Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kağıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kurul kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim" denildi.

YSK, AK PARTİ'NİN BAŞVURUSUNU KABUL ETTİ

Başvuruyu değerlendiren YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur için seçmen bilgi kağıdının tekrar gönderilmesine karar verdi. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2'inci tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.