29. TBMM Başkanı Şentop, Aydın Valiliğinde ziyaret defterini imzaladı - Son Dakika
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29. TBMM Başkanı Şentop, Aydın Valiliğinde ziyaret defterini imzaladı

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29. TBMM Başkanı Şentop, Aydın Valiliğinde ziyaret defterini imzaladı
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29. TBMM Başkanı Şentop, Aydın Valiliğinde ziyaret defterini imzaladı
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29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ADÜ Akademik Yıl açılış töreni için Aydın'a geldi. İlk durağı Valilikte Vali Osman Varol ve protokolle görüşüp ziyaret defterini imzalayan Şentop, ardından AK Parti İl Başkanlığı ve ADÜ Rektörlüğüne gidecek.

Bir dizi ziyaret için Aydın'a gelen 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un, ilk durağı, Aydın Valiliği oldu.

29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreni için Aydın'a geldi. Başkan Şentop'un Aydın'daki ilk durağı ise Aydın Valiliği oldu. Valilik önünde Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılanan Başkan Şentop, karşılamanın ardından valilik makamına geçerek Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Başkan Şentop, Vali Varol ve il protokolü ile görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Başkan Şentop, programına AK Parti İl Başkanlığı, ADÜ Rektörlüğü ziyaretleri ile devam edecek.

Kaynak: İHA
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