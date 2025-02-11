Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirmesinin yankıları sürerken görüşmeye ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Gazeteci Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki köşesinde yer verdiği bilgiye göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na "İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir" şeklinde bir çağrı yaptığı konuşuluyor.
Buna karşılık İmamoğlu da böyle bir durumdan bilgisinin olmadığını ifade etti. Yavaş'ın uzattığı listeyi alan İmamoğlu "İnceleteceğini, bazı isimleri bildiğini, ancak onların ne yaptığı konusunda kendisinin bilgiye sahip olmadığını" ifade etti.
Genel Başkan Özgür Özel'e de basın açıklamaları konusundaki şikayetini dile getiren Yavaş'ın "Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor. Seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir süreç yürütülmeli" dediği konuşuluyor.
Son Dakika › Politika › 3'lü zirvede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız - Son Dakika
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