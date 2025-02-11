3\'lü zirvede Yavaş\'tan İmamoğlu\'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirmesinin yankıları sürerken görüşmeye ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

"BUNLARI DURDURMANIZ GEREKİYOR"

Gazeteci Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki köşesinde yer verdiği bilgiye göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na "İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir" şeklinde bir çağrı yaptığı konuşuluyor.

İMAMOĞLU "ALAKAM YOK" DEDİ

Buna karşılık İmamoğlu da böyle bir durumdan bilgisinin olmadığını ifade etti. Yavaş'ın uzattığı listeyi alan İmamoğlu "İnceleteceğini, bazı isimleri bildiğini, ancak onların ne yaptığı konusunda kendisinin bilgiye sahip olmadığını" ifade etti.

BİR SİTEM DE ÖZGÜR ÖZEL'E

Genel Başkan Özgür Özel'e de basın açıklamaları konusundaki şikayetini dile getiren Yavaş'ın "Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor. Seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir süreç yürütülmeli" dediği konuşuluyor.