3'lü zirvede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız - Son Dakika
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Politika

3'lü zirvede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmama kararı alan ABB Mansur Yavaş'ın başkentteki zirvede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sitem ettiği ortaya çıktı. Kulis bilgisine göre; Yavaş, İmamoğlu'na belgeler gösterip ''Benim aleyhimde yazıp çizen, size yakın bu ekibi durdurmanız gerekir'' dediği öne sürüldü.

11.02.2025 13:35
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirmesinin yankıları sürerken görüşmeye ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

"BUNLARI DURDURMANIZ GEREKİYOR"

Gazeteci Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki köşesinde yer verdiği bilgiye göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na "İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir" şeklinde bir çağrı yaptığı konuşuluyor.

3'lü görüşmede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

İMAMOĞLU "ALAKAM YOK" DEDİ

Buna karşılık İmamoğlu da böyle bir durumdan bilgisinin olmadığını ifade etti. Yavaş'ın uzattığı listeyi alan İmamoğlu "İnceleteceğini, bazı isimleri bildiğini, ancak onların ne yaptığı konusunda kendisinin bilgiye sahip olmadığını" ifade etti.

3'lü görüşmede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

BİR SİTEM DE ÖZGÜR ÖZEL'E

Genel Başkan Özgür Özel'e de basın açıklamaları konusundaki şikayetini dile getiren Yavaş'ın "Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor. Seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir süreç yürütülmeli" dediği konuşuluyor.

3\'lü zirvede Yavaş\'tan İmamoğlu\'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız

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Son Dakika Politika 3'lü zirvede Yavaş'tan İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Size yakınlarmış, durdurmalısınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Taner Ozkaya:
    bunlar mı ülkeyi yönetmeye talip..yazık vallaha..bunlar birbirlerine kazık atmaktan baska bisey yapmıyor 230 66 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    öyle ya da böyle Sayın Mansur Yavaş aday olacak ve bizler tüm vicdan rahatlığı ile kendisine oyumuzu kullanacağız. 105 55 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Oyun içinde oyun 118 4 Yanıtla
  • Şefik Bugur:
    hey Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı olmalı bunlarda sıfat yok hiçbirinde yok 12 53 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    yiyin lan birbirinizi 52 6 Yanıtla
  • Osman Erginyavuz:
    magsur bey seni adam yerine koymuyorlar sana oyun oynuyorlar Ekrem ve özgur senin arkan is çeviriyorlar son karşına geçip sen bizdensin diyor tam bi 2 yüzlü bunlar dikkat et Mansur bey kendine 31 5 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    6 lı masa oldu 4 lü masa. Seçime üç yıl var, sayı kaça çıkar meçhul 30 6 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    senin gibi gururlu onurlu bir adamın bu partide ne işi var 22 5 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Bunlar daha şimdiden anlaşamıyorlar kendi aralarında ülkeyi nasıl yönetecekler Yarın biri bir olay çıkaracak Ahmet Necdet Sezer in anayasa kıtapçığı fırlatması gibi Türkiye 30 yıl daha geriye gidecek 22 3 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Akıllarınca oyun içinde oyun oynuyorlar ekremi yasaklı hale geleceğini bile bile aday yapacaklar yasaklı olumca ekremin maduriyeti üzrenden mansur u aday gösterip akıllarınca bu mağduriyetle mansuru cumhurbaşkanı seçecekler yemezler 8 1 Yanıtla
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