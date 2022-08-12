GAZİANTEP - Bakan Kurum, öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bisiklet hediye edilmesi

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Gaziantep, Politika, Son Dakika

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