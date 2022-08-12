GAZİANTEP - Bakan Kurum, öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Bakan Kurum, öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı

12.08.2022 21:22
GAZİANTEP - Bakan Kurum, öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı

3000 bisiklet dağıtım töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahneye gelişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bisiklet hediye edilmesi Gaziantep Büyükşehir...

3000 bisiklet dağıtım töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sahneye gelişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından bisiklet hediye edilmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından bisiklet hediye edilmesi

Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından bisiklet hediye edilmesi

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer tarafından bisiklet hediye edilmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi GAZİANTEP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika GAZİANTEP - Bakan Kurum, öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Bakan Kurum, öğrencilere 3 bin Bisiklet Dağıtım Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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