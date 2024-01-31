31 Mart\'ta Işıkları Yakmamız Lazım

'31 MART'TA IŞIKLARI YAKMAMIZ LAZIM'
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) konferans salonunda düzenlenen toplantıda, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile iş insanları ile bir araya geldi. Burada konuşan Altınok, Akyurt'taki fuar alanının en kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının 5 yılda bir sözü var, 'Fuar alanını bitireceğiz, başkente kazandıracağız' diye. Maalesef çivi çakılmamıştır. 2024-2025 yılında fuar alanımızı başkentimize kazandıracağız. İstanbul'da fuarlara katılanların yüzde 85'i Ankara'dan katılıyor. Fuarlar, başkentlere, şehirlere ekonomik ve sosyal yönden ve kültürel yönden çok şey kazandırır. Başka şehirlerden insanlar gelecek. Oteller, taksi, restoranlar; şehrinize ekonomik değer kazandırıyorsunuz. Akyurt'taki fuar alanını bitireceğiz ve 2025'te hep beraber açacağız. Ne yapmamız lazım? 31 Mart'ta ışıkları yakmamız lazım" dedi.
'ORMANLAR YAPACAĞIZ'
Ankara'nın yeşil bir başkent olması için de çeşitli projelerinin olduğunu ifade eden Altınok, "Ankara gri değil, yeşil bir başkent olmalı. Ormanlar yapacağız. Diyeceksiniz ki, 'Bir belediye başkanı gelmişti, Altınok, böyle ormanlar yapmıştı'. Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk tarafından yıllar önce yapılmıştı. Bununla ilgili de projelerimiz var" diye konuştu.
Ardından sosyal yardımlara değinen Altınok, Ankara'da yapılan sosyal yardımların Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 4'ünü oluşturduğunu kaydederek, "Biz pek çok sosyal desteklerde bulunuyoruz. Hiç kusura bakmayın. Kimse cebinden babasının parasını vermiyor. Halkın parasını halka veriyorsunuz. Biz vatandaşın parasını vatandaşa vereceğiz. Bu da Ankara ekonomisine ciddi katkı sağlayacak" dedi.
'KENDİ KENDİNE YETEN BİR ANKARA'
Altınok, "Kendi kendine yeten bir Ankara olacak. Gerek büyükşehir gerekse hükümetimizin imkanlarıyla ne olur Ankara'mız? Bir 5 yıl daha kaybetmeyelim. Başkentte hepimizin sorumluluğu var. Şehrimizi eserler ve hizmetlerle donatacağız. Devasa teknoloji merkezleri, bilişim vadileri, inavasyon merkezleri yapacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Yenimahalle'nin kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden Altınok, "Yenimahalle'nin kentsel dönüşümle ilgili eskiyen noktaları var. Bunları hızlı bir şekilde çözeceğimiz bir Yenimahalle olacak. Kültür merkezleri, kreşler, kütüphaneler, spor tesisleri ve teknoloji merkezleriyle donatacağımız bir Yenimahalle olacak" dedi.
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Son Dakika › Politika › 31 Mart'ta Işıkları Yakmamız Lazım - Son Dakika
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