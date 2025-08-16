360 Suç Baronunu Geri Getirdik - Son Dakika
360 Suç Baronunu Geri Getirdik

360 Suç Baronunu Geri Getirdik
16.08.2025 14:00
İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, yurt dışından 360 suç baronunun geri getirildiğini açıkladı.

Ulusal, uluslararası ve yerel anlamda suç örgütlerini çökerttiklerini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Şu anda yurt dışından getirdiğimiz baron sayısı 360'ı geçti. Kırmızı bülten çıkarıyoruz. Kırmızı bültenle diğer ülkelerle diyaloğa giriyoruz. Interpol ile diyaloğa giriyoruz ve onları geri getirmeye başladık" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Elazığ'daki temasları kapsamında Elazığ Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Başkan Mehmet Ali Dumandağ ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Sağlam, burada yaptığı açıklamada, organize suç çetelerine karşı yürütülen mücadelenin sürdüğünü belirterek, yurt dışına kaçan suç örgütü liderlerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Interpol ile olayın suç boyutuna göre cumhurbaşkanlığı koordinasyonuyla Türkiye'ye getirildiğini, şu ana kadar 360 baronun yakalandığını söyledi.

"Ulusal, uluslararası ve yerel anlamda suç örgütlerini çökerttik"

Elazığ Ticaret Borsası ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, " Bakanımız Ali Yerlikaya'nın ciddi anlamda bir mücadelesi var. Bakanımızın tabiriyle 'şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız' şeklinde bir çalışması var ve bu çalışmalarda gerçekten ciddi işler yaptık. Ulusal, uluslararası ve yerel anlamda suç örgütlerini çökerttik. Şu anda da bu mücadele devam ediyor. Elazığ'a baktığımızda da bu kabine döneminde yani 4 Haziran 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 11 tane organize suç çetesi çökertilmiş. Bunlar, KOM, narkotik ve siber dağılımına baktığımızda toplam 11 tane çete çökertilmiş. Bu kapsamda 48 tane operasyon yapmışız. Bu operasyonlardan 262 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 111 kişi tutuklanmış ve 49 kişi de adli kontrollerle serbest bırakılmış. 1 Ocak ile 31 Temmuz arasında 5 organize suç çetesi çökertilmiş. Bunlar yine 2 tanesi KOM, 1 tanesi narkotik, 2 tanesi siber olmak üzere toplam 5 tane operasyon yapmışız. Bu anlamda 67 gözaltı olmuş, 32 tutuklama ve 15 adli kontrol olmuştur" dedi.

"Artık suç işleyip, yurt dışına gidip orada elini kolunu sallama dönemi bitti"

Suç örgütlerinin, devamlı mücadeleyi gerektiren örgütler olarak nitelendiren Bakan Sağlam, " Ufak bir boşluk bulduklarında maalesef her türlü haksızlığı yapmaya çalışıyorlar, millete racon kesmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili mücadele devam etmekte. Burada yaptığımız önemli hususlardan bir tanesi de artık yurt dışından baron dediklerimizi getirmeye başladı. Şu anda yurt dışından getirdiğimiz baron sayısı 360'ı geçti. Kırmızı bülten çıkarıyoruz. Kırmızı bültenle diğer ülkelerle diyaloğa giriyoruz. Interpol ile diyaloğa giriyoruz ve onları geri getirmeye başladık. Yani olayın suçun boyutuna göre bakanımızın hatta cumhurbaşkanımızın devreye girdiği durumlarda söz konusu. Dolayısıyla artık suç işleyip yurt dışına gidip orada elini kolunu sallama dönemi de bitti. Artık onları oradan alıp Türkiye'ye getirip adalete teslim ediyoruz "şeklinde konuştu.

Öte yandan, ziyarette Bakan Sağlam'a, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay'a, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz ile AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 360 Suç Baronunu Geri Getirdik - Son Dakika

12:49
10:41
360 Suç Baronunu Geri Getirdik
