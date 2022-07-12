4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı

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Geçen yıl Temmuz ayında bir yıllığına uzatılan programın süresi 11 Temmuz'da dolmuş; yardımları bir yıl daha uzatmayı öngören tasarı BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya tarafından veto edilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden diplomatlar, Rusya'nın Suriye'ye insani yardım geçişlerinin altı ay daha devam etmesini öngören tasarısı üzerinde uzlaştığını açıkladı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, kuzey batı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

"4 MİLYON KİŞİYE YARDIM ULAŞTIRILIYOR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye'deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Suriye'deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir"