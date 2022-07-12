4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı

12.07.2022 19:58

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeyine gönderilen yardım mekanizmasının görev süresini 6 ay daha uzattı. Bu kapsamda Cilvegözü sınır kapısından 6 ay daha yardım geçişi olacak. Dışişleri Bakanlığı, mekanizmanın 4 milyon insan için hayati önemde olduğunu vurgulayarak kararı memnuniyetler karşıladıklarını belirtti.

Geçen yıl Temmuz ayında bir yıllığına uzatılan programın süresi 11 Temmuz'da dolmuş; yardımları bir yıl daha uzatmayı öngören tasarı BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya tarafından veto edilmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden diplomatlar, Rusya'nın Suriye'ye insani yardım geçişlerinin altı ay daha devam etmesini öngören tasarısı üzerinde uzlaştığını açıkladı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, kuzey batı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

"4 MİLYON KİŞİYE YARDIM ULAŞTIRILIYOR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye'deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Suriye'deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir"

YORUMLAR
500
Suriye'ye giden insani yardımların süresi doldu, geçişler durdu Suriye'ye giden insani yardımların süresi doldu, geçişler durdu
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 20:11:23. #1.12#
SON DAKİKA: 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement