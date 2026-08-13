43 Kişi Gözaltında: Mali Yapılanmaya Operasyon - Son Dakika
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43 Kişi Gözaltında: Mali Yapılanmaya Operasyon

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Bakan Gürlek, Alihan Kuriş ve 48 kişinin gözaltına alındığını açıkladı, operasyonun mali yapıya yönelik olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, Vergi Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi." dedi.

Trabzon'da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Gürlek, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gürlek, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şunu hatırlatmak istiyorum, burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanamayanlar var ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı."

Bakan Gürlek, Fenerbahçe Futbol A Takımı otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyası kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığının hatırlatılması üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Bu bizim özellikle Adalet Bakanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti, 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi Başsavcılığa ait yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu o konuyu ben bilmiyorum ama yani özellikle yeni deliller, HTS, baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri sebeplerden dolayı Başsavcılıkça operasyon yapıldı. Yani faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bizim kararlılıkla özellikle faili meçhuller konusunda mücadelemiz devam ediyor."

Kaynak: AA

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