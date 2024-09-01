47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP\'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde 47 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Adıyaman'da istifa depremi yaşanıyor. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran "Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir" ifadeleriyle istifa ederken, Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın da görevden ayrıldığı öğrenildi.

01.09.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimlerde 47 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Adıyaman'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP'li Abdurrahman Tutdere'nin başkanlık koltuğuna oturduğu ilde AK Parti'nin ilçe teşkilatlarında peş peşe istifalar yaşandı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran istifa metninde, "Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın da görevden ayrıldığı öğrenildi.

BAŞARAN: İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ALAMADIK

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran istifa metninde şunları yazdı; "31 Mart mahalli idari secimlerinde fedakar ve cefakar teşkilatı mensuplarımızın emek yoğun bir gayret gösterdiler. Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir."

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

AK Parti Besni İlçe Başkanı da yerel bir medyadan alıntıladığı paylaşımında istifa ettiğini duyurarak, "Bugün olduğu gibi yarın da Besni için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Murat Güner, Çetinkaya, Adıyaman, AK Parti, 3-sayfa, Kahta, Besni, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunuss Bayern: Yolun sonu gözüküyor artık akape canın chenneme 58 54 Yanıtla
  • Harun Çelik: Ekepe için tozlu raflarda yer ayırın 41 35 Yanıtla
  • abuzer yavuz: adıyamanı çantada keklik sandılar adıyamanı tütünü sorunu da etkili oldu 37 17 Yanıtla
  • cemal köse: Hepsi gidici. Ama hesap vermeden gitmeleri hiç iyi olmaz. 36 8 Yanıtla
  • Mustafa Kalkan: 22 yıllık ak parti 49 nasıl oluyor 38 4 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı: Milletin alın teri Adıyaman tütününü yasaklayın. Vatandaşları sırf kendi tütününü sattığı için ağır cezalarla cezalandırın. Adıyaman ı yıllardır çantada keklik olarak görün. Hep 2.planda tuttunuz güzelim şehri. 6 şubat depreminde bile unuttunuz. 3 gün boyunca ulaşamadınız. Adıyaman unutmaz Adıyamanlılar unutmaz. yanında olanı da unutanı da. 10 2 Yanıtla

12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 12:47:28. #1.12#
SON DAKİKA: 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement