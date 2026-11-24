Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürüttüğü inşaat faaliyetleri nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) tutuklanarak 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen İsrailli iş insanı Simon Aykut'un, nakledildiği İsrail'de serbest bırakılması GKRY'de siyasi tartışmalara yol açtı.

KKTC'de gerçekleştirdiği gayrimenkul yatırımları nedeniyle GKRY'de tutuklanan Afik Group'un kurucusu Simon Aykut'un İsrail'de tahliye edilmesi Rum siyasetinde tartışmalara neden oldu. Rum siyasi partileri, Aykut'un serbest bırakılmasının ardından Hristodulidis yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis, Aykut'un tahliyesi üzerinden hükümetine yöneltilen eleştirileri reddederek, "Bugün hükümeti eleştirenler, tutuklamalar nedeniyle de eleştirmişti" ifadelerini kullandı. Aykut'un İsrail'e nakledilmesinin uluslararası yükümlülükler kapsamında gerçekleştirildiğini savunan Hristodulidis, hükümetinin KKTC'deki Rum mülklerine ilişkin adli girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Aykut'un tahliyesi Rum Meclisi'ne taşınıyor

Aykut'un serbest bırakılmasının ardından Rum siyasi partilerinin tepkileri sürerken, konunun AKEL'in girişimiyle Rum Meclisi Mülteciler Komitesi'nde olağanüstü toplantıda ele alınması bekleniyor.

KKTC'deki inşaat ve gayrimenkul faaliyetleri nedeniyle GKRY'de yargılanarak 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen 75 yaşındaki Aykut, cezasının kalan kısmını çekmek üzere nakledildiği İsrail'de tahliye edilerek ailesiyle bir araya gelmişti.