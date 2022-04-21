6'lı ittifaktan "seçim güvenliği" zirvesi: Ortak sandık takibi masada - Son Dakika
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6'lı ittifaktan "seçim güvenliği" zirvesi: Ortak sandık takibi masada

21.04.2022 11:12
6'lı ittifaktan "seçim güvenliği" zirvesi: Ortak sandık takibi masada

Altı muhalefet partisi, 24 Nisan Pazar günü yapılacak "seçim güvenliği" toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda seçim ve sayım güvenliğiyle ilgili teknik altyapı oluşturulması için gerekli adımların atılması konusunda istişarelerde bulunulacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının 27 Mart'ta yapılan ikinci buluşmada uzlaşmaya vardığı "seçim güvenliği" konusunda gerekli adımlar atılmaya başladı.

6'lı muhalefette yer alan parti yetkililerin yer aldığı komisyon oluşturulurken, parti genel başkanlarının 24 Nisan Pazar günü Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

PARTİLERİN GÜÇLÜ OLDUĞU BÖLGELER DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

Karar'da yer alan habere göre, "Seçim güvenliği" ve "sandık güvenliği" başlıkları altında yapılması planlanan çalışma çerçevesinde ortak sandık takibine yönelik bölgesel eğitim verilmesi için iş birliği istişare edilecek. Bu çalışma kapsamında altı partinin teşkilatlanma açısından güçlü olduğu bölge ve iller değerlendirilecek.

ORTAK SANDIK TAKİBİ İÇİN TEKNİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Sayım güvenliğini de değerlendirecek komisyon, seçim sonuçlarının aktarılması amacıyla ıslak imzalı tutanakların anında girişinin yapılacağı ortak bir teknik altyapı oluşturulması için gerekli yazılım çalışmaları masaya yatıracak.

6'lı ittifaktan seçim güvenliği zirvesi: Ortak sandık takibi masada
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İYİ Parti, Seçimler, CHP, Politika, Son Dakika

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