6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak - Son Dakika

Altı muhalefet partisi genel başkanı, dün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi. Görüşme; saat 01.20 civarında sona erdi. Görüşmenin ardından yazılı bir ortak açıklama yapıldı. Yapılan görüşmede 4 madde öne çıktı. Bu maddelerde; siyasi ahlak yasası, ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazandırılmasıyla ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının teminat altına alınması ile uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması vurguları yapıldı.

SONRAKİ TOPLANTI DAVUTOĞLU'NUN EVSAHİPLİĞİNDE

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Davutoğlu, "Bizlere bugün verimli bir toplantıda ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sn.@DpGultekinUysal'a ve değerli liderlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ayrıca "Biz de 29 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezimizde liderleri ağırlamaktan onur duyacağız" açıklamasını yaptı.