6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak - Son Dakika
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6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak

25.04.2022 10:53
6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı muhalefet partisinin bir sonraki buluşmasının 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşeceğini bildirdi.

Altı muhalefet partisi genel başkanı, dün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi. Görüşme; saat 01.20 civarında sona erdi. Görüşmenin ardından yazılı bir ortak açıklama yapıldı. Yapılan görüşmede 4 madde öne çıktı. Bu maddelerde; siyasi ahlak yasası, ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazandırılmasıyla ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının teminat altına alınması ile uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması vurguları yapıldı.

SONRAKİ TOPLANTI DAVUTOĞLU'NUN EVSAHİPLİĞİNDE

6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Davutoğlu, "Bizlere bugün verimli bir toplantıda ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sn.@DpGultekinUysal'a ve değerli liderlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ayrıca "Biz de 29 Mayıs tarihinde Gelecek Partisi Genel Merkezimizde liderleri ağırlamaktan onur duyacağız" açıklamasını yaptı.

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Millet İttifakı, Ahmet Davutoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak - Son Dakika


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