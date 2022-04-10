6 muhalefet partisi, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş" planı için komisyon kurdu - Son Dakika
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6 muhalefet partisi, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş" planı için komisyon kurdu

10.04.2022 11:13
6 muhalefet partisi, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş" planı için komisyon kurdu

Altı muhalefet partisi genel başkanının ikinci buluşması sonrası kurulmasını kararlaştırdığı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş planının yol haritasını çalışacak komisyon belirlendi.

Altı muhalefet partisi genel başkanının ikinci buluşması sonrası kurulmasını kararlaştırdığı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş planının yol haritasını çalışacak komisyon belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, genel başkanlarının güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefine yönelik çalışmayı yapacak komisyon kurulması kararının ardından 6 parti yetkililerinin yer aldığı çalışma grubu oluşturuldu.

Sürecin yol haritasını belirleyecek komisyonda, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi adına Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti adına Genel Sekreter Serhan Yücel, DEVA Partisi adına Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi adına İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı yer alıyor.

Komisyonun çalışması

Çalışma kapsamında öncelikle her parti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecine ilişkin kendi yol haritasını belirleyecek.

Daha sonra 6 parti yetkilisinden oluşan komisyon bir araya gelerek geçiş sürecinin hangi dönemi ihtiva edeceğini istişare edecek, parlamenter sisteme geçiş sürecinde yapılması gerekli anayasal ve yasal düzenlemeleri masaya yatıracak.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile kabineyle çalışma şeklini de ele alacak komisyon, Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler ve Siyasi Etik kanunlarını çalışacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Muhalefet, İYİ Parti, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 6 muhalefet partisi, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş' planı için komisyon kurdu - Son Dakika


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