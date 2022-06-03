6'ncı Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

6'ncı Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu

03.06.2022 17:45
6'ncı Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu

STOKÇULUK yapanlara verilen cezaların artırılması, noterden gayrimenkul satışı ile hakim ve savcı yardımcılığının kurulmasını içeren '6'ncı Yargı Paketi' AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

STOKÇULUK yapanlara verilen cezaların artırılması, noterden gayrimenkul satışı ile hakim ve savcı yardımcılığının kurulmasını içeren '6'ncı Yargı Paketi' AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kamuoyunda 6'ncı Yargı Paketi olarak bilinen 24 maddelik yasa teklifi, 'Hakimler ve Savcılar Kanunu', 'Noterlik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklikler öngörüyor. Buna göre; hakim adaylığı kurumu kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığı kurulacak. Hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. Hakim ve savcı yardımcıları, görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hakim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacak. İyi yetiştirilmeleri amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim verilecek. Yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisi'nde yüz yüze eğitim alacak. Yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirlenecek. Temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinde mevcuttan farklı olarak birden fazla yazılı sınava tabi tutulacak. Halihazırda hakim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay'da belirli sürelerde görev yapacak.

Hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri hakkında düzenleme yapılacak. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az 3 meslek içi eğitim programına katılmış olma şartı eklenecek.NOTERLERE TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMİ GÖREVİ VERİLİYORHukuki işlem güvenliğinin artırılması ve noterlik hizmetinin daha iyi sunulabilmesi amacıyla 'Noterlik Kanunu'nda da değişiklikler yapılacak. Açılacak yeni noterliklere, ilgili noter sınıfından başvuru olmadığı takdirde bir alt sınıfta bulunan noterin de başvurabilmesi imkanı getirilecek. Noterlerin atama, göreve başlama ve atamadan vazgeçme usulü, bu çerçevede yeniden düzenlenecek. Ayrıca gayrimenkul satışları noter aracılığı ile yapılacak. Böylece noterlere taşınmaz satış işlemleri yapma görevi de verilecek.STOKÇULUĞA 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılarak 'fiyatları etkileme' suçuyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla suçun cezası artırılacak. Bu kapsamda stokçuluk yapanlara verilen 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak artırılacak.


YORUMLAR
500
Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek 6. Yargı Paketi TBMM'de (1) 6. Yargı Paketi TBMM'de (1)
Kaynak: DHA

Hakim, Yargı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'ncı Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:02:01. #1.12#
SON DAKİKA: 6'ncı Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement