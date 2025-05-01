7.591 İnfaz Memuru Eğitimi Tamamladı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Geçtiğimiz yıl göreve atanan infaz ve koruma memurlarımızın mesleki eğitimlerini tamamladık. Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ediyor, personelimizin eğitimine büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl göreve atanan infaz ve koruma memurlarımızın mesleki eğitimlerini tamamladık. Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.