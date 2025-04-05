75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Politika

75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 75 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı. Partinin GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, "İddianame şu an onam aşamasında. İddianamenin kabulü ile tutuksuz yargılanabilecek." dedi.

05.04.2025 12:03
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 19 Ocak'ta Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı. 75 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ hakkındaki iddianame hazırlandı.

"TUTUKSUZ YARGILANABİLECEK"

İddianamenin hazırlandığını Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu açıkladı. Kurdoğlu, "Biraz önce Ümit Özdağ'la Sayın Genel Başkanımızla görüştüm. İddianamenin hazır olduğunu kendisi bana bildirdi. Bunu Genel İdare Kurulu ile paylaşmamı söyledi. İddianame şu an onam aşamasında iddianamenin kabulüyle tutuksuz olarak yargılanabilecek. Bu süreci çok bekledik. 75 gündür burada yatıyoruz, kalkıyoruz. Sürekli hocamızın yanındayız. Bir an önce hocamızın özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. İddianamenin içeriğine ilişkin bir bilgi edinemedik. Avukatlar bu bilgiyi verecektir." ifadelerini kullandı.

"YARGILANMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Özdağ 29 Mart'ta resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?" demişti.

ÖZDAĞ, ERDOĞAN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Özdağ, Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı. "Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

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Son Dakika Politika 75 gündür cezaevinde olan Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Deniz Gürbüz:
    Adam doğru demiş yanlış birşey dememiş ki 80 31 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Bi bitmedi bu gibi azgın azınlıklar, hep memlekete zarar bunlar 31 68 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Çıkarmayın bu çakalı dışarı 23 67 Yanıtla
  • buhaltii:
    ilk defa bu adamın dediklerine katılıyorum Akp yüzünden camileri vallahi terk ettik 72 18 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    ilahi, adalet tecelli edecek tir evvel Allah tez zamanda amin 49 5 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ŞİMDİ BUNU BÜTÜN CAHAPE ZİHNİYETİ BENİMSER AMA ADAM EKO GİBİ KODESTE UNUTMAMAK LAZIM 9 39 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    76 gun iddianame hazirlamamak nedir? pkk'li ya da hizbullahci olsa coktan salmistiniz 30 16 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Onur haysiyet karakter olmalı bi insanda 1 8 Yanıtla
  • Abdurrahman Genzileli:
    Bunları daha önce Bülent Arınç da söyledi, neden dışarda? 0 0 Yanıtla
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