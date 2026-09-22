8 ülke dışişleri bakanı İsrail'e Gazze için taahhütlerini yerine getirmesini istedi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci Oturumu marjında New York'ta bir araya gelen Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının toplantısına ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığı ortak açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81'inci Oturumu marjında, 21 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelmişlerdir. Bakanlar, Gazze'de süregelen insani acılardan derin endişe duyduklarını ifade etmekte ve İsrail'e, insani yardımlar ile erken toparlanma malzemelerinin derhal, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve kritik altyapının rehabilitasyonunu kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, Kapsamlı Plan'ın Birinci Aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini derhal yerine getirme çağrısında bulunmaktadırlar" denildi.

YASA DIŞI ÖNLEMLERİN GERİ ALINMASI ÇAĞRISI YAPILDI

Bakanların, ateşkesin korunmasının ve tüm ihlallerin sona erdirilmesinin zorunluluğunu vurguladığı belirtilerek, "Bakanlar, Yol Haritası'nın Kapsamlı Plan'ın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu ve Plan'ın İkinci Aşaması'nın ilerletilmesi için uygulama çerçevesi sağladığını vurgulamaktadırlar. Bu aşama; İsrail'in tam çekilmesiyle eş zamanlı olarak silahların teslim edilmesini, Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) konuşlandırılmasını, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) Gazze Şeridi genelinde sorumluluklarını üstlenmesini ve Gazze genelinde Erken Toparlanma ve Yeniden İnşa çalışmalarının başlatılmasını içermektedir. Bakanlar, tüm tarafları, kendileriyle ilgili taahhütlerini iyi niyetle ve gecikmeksizin yerine getirmeye çağırmaktadırlar. Bakanlar, Filistin halkının anavatanlarından sürülmesini veya zorunlu göçe tabi tutulmasını ya da işgal altındaki Filistin topraklarının mülki veya demografik yapısının değiştirilmesini amaçlayan her türlü teşebbüsü kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedirler. Bu bağlamda; hız kazanan yerleşim genişlemeleri, topraklara el konulması, Filistinlilerin evlerinin yıkılması, yerleşimci şiddeti ve terörü ile zorunlu göç dahil olmak üzere, İsrail kontrolünü ve ilhakını pekiştirmeyi amaçlayan yasa dışı önlemleri kınamakta ve bunların derhal geri alınması çağrısında bulunmaktadırlar" ifadelerine yer verildi.

DAHA ETKİLİ ÖNLEMLER ALINMASI ÇAĞRISI

Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunu baltalayan önlemlerden duyulan endişenin dile getirildiği aktarılan ortak açıklamada, "Bakanlar, yasa dışı İsrail yerleşim faaliyetleriyle mücadele etmek amacıyla, yerleşimlerle ticareti durdurmaya yönelik tedbirleri de içerecek şekilde Birleşik Krallık tarafından atılan son adımların yanı sıra daha geniş kapsamlı ulusal ve Avrupa düzeyindeki çabaları memnuniyetle karşılamakta; yerleşim genişlemesini sona erdirmek ve yerleşimci şiddetinin hesabının sorulmasını sağlamak amacıyla daha etkili önlemler alınması çağrısında bulunmaktadırlar. Ayrıca, Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak kalması gerektiğini vurgulamakta ve Kapsamlı Plan'ın uygulanmasının; Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleşmesi ile Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının kullanılmasına ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi suretiyle başkenti Doğu Kudüs olan egemen, sürdürülebilir ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin gerçekleştirilmesine yönelik güvenilir ve geri döndürülemez bir sürece katkıda bulunması gerektiğini yeniden teyit etmektedirler" ifadeleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şöyle denildi:

"Bakanlar, Başkan Donald J. Trump'ın liderliğini takdir etmekte ve Kapsamlı Plan'ın uygulanmasının sağlanmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçilmez rolünün altını çizmektedirler. İsrail de dahil olmak üzere tüm tarafların taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak ve Yol Haritası'nın uygulanmasının önündeki engelleri aşmak için ABD'nin kararlı ve aktif katılımının sürdürülmesi çağrısında bulunmaktadırlar. Sahada kaydedilecek somut ilerlemenin, Barış Kurulu'nun güvenirliğini ve Plan'ın otoritesini güçlendireceğini ve ciddi şekilde ihtiyaç duyulan ivmeyi yaratacağını vurgulamaktadırlar. Bakanlar; Kapsamlı Plan'ın ve Yol Haritası'nın tam olarak uygulanmasını ilerletmek, Filistin halkının acılarını hafifletmek, kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma haklarını hayata geçirmek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için Amerika Birleşik Devletleri, Barış Kurulu, Filistin Yönetimi ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını yeniden teyit etmektedirler."