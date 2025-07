AB, ABD\'ye 72 milyar euro\'luk gümrük vergisi hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, ABD ile gerçekleştirilen tarife müzakerelerinin başarısız olması durumunda AB tarafından gümrük vergisine tabi tutulabilecek 72 milyar euro değerinde ABD ürününü kapsayan yeni bir liste hazırlandığını açıkladı.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile ortak düzenlediği basın toplantısında, ABD ile gerçekleştirilen tarife müzakerelerinin başarısız olması durumunda AB'nin gümrük vergilerine karşı yapacağı hamleye ilişkin konuştu. Sefcovic, ABD'nin yüzde 30'luk tarife artışını öngören uygulamasına misilleme olarak AB tarafından gümrük vergisine tabi tutulabilecek 72 milyar euro değerinde ABD ürününü kapsayan yeni bir liste hazırlandığını açıkladı. Sefcovic, "Transatlantik ilişkilerimizin müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmayı hak ettiğine, bunun da yenilenen istikrar ve iş birliğine yol açacağına halen kuvvetle inanıyoruz. Bugün, ABD'li muhataplarımla görüşmelerime devam edeceğim" dedi.

"Tüm sonuçlara hazır olmalıyız"

Ticaret konulu AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ABD ile ticareti yeniden dengelemeye yönelik misilleme önlemlerini de görüştüklerini vurgulayan Sefcovic, "Tüm sonuçlara hazır olmalıyız. Gerekirse transatlantik ilişkimizde dengeyi yeniden tesis etmek için düşünülmüş, orantılı tedbirler alınması da buna dahil. Çelik ve alüminyuma yönelik tedbirlerimiz, ağustos ayı başına kadar askıda. Komisyon, ABD'den yapılan yaklaşık 72 milyar euro değerindeki ithalatı kapsayan ikinci tarife listesini üye devletlerle bugün paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 30 artış kabul edilemez "

AB'nin bu misilleme tedbiri haricinde atabileceği adımlar olduğunun da sinyalini veren Sefcovic, "Elimizdeki araçlar bununla tükenmiyor. Her plan masada durmaya devam ediyor. Açıkça belirttiğimiz üzere, 1 Ağustos tarihine kadar her günü, her fırsatı, her dakikayı müzakere edilmiş bir çözüm bulmak için kullanmak istiyoruz. Bu, tüm bakanların net tercihi. Ancak, bugünkü görüşmelerde de çok açık bir şekilde görüldü ki, yüzde 30 kesinlikle kabul edilemez. Bu oran, herhangi bir ticareti fiilen yasaklayan bir seviye. Bu durumda biz, mümkün olduğu kadar yoğun ve gerektiği kadar kapsamlı şekilde müzakere edeceğiz ve 1 Ağustos'a kadar sonuç elde etmeye çalışacağız" diye konuştu. Müzakerelere devam etmenin yanı sıra olumsuz sonuca da hazırlanacaklarını söyleyen Sefcovic, "Daha önce söylediğim gibi Zorlama Önleyici Araç (ACI) dahil olmak üzere her şey masada. Fakat bunları adım adım ve sırayla ele alacağız" şeklinde konuştu.

"Müzakereler tüm seviyelerde devam ediyor"

Amerikalı muhatapları ile bugün de görüşeceğini ve Beyaz Saray'daki atmosfere ilişkin bilgi alacağını hatırlatan Sefcovic, "En üst düzeydeki görüşmelere gelince, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile birkaç defa temaslarda bulundu ve kendisiyle birkaç telefon görüşmesi de yaptı. Sadece doğrudan muhataplarımızla değil, aynı zamanda Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüyoruz. Müzakereler tüm seviyelerde devam ediyor" dedi.

"Gerekirse yanıt vermeye hazır olmalıyız"

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 30 oranında tarife tehdidinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Rasmussen, "Bakanlar arasında tam bir ortak görüş vardı. Gerekirse yanıt vermeye hazır olmalıyız. ABD ile bir ticaret savaşı istemiyoruz. Bunu önlemek istiyoruz. Temel izlenimimiz, prensipte anlaşmaya çok ama çok yakın olduğumuz şeklindeydi fakat ne yazık ki bu, ABD Başkanının mektubu nedeniyle mümkün olmadı. Ama halen temel vizyonumuz bir anlaşmaya ulaşmak yönünde. Yine de burada açık bir sinyal vermek istiyoruz. Bu, herkes için adil bir anlaşma olmalı. Eğer bu sağlanmazsa, o halde elimizdeki hiçbir seçeneği göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullanarak ABD'ye karşı ikinci misilleme listesi için çalıştıklarını vurguladı. - BRÜKSEL