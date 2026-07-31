AB'den Gazze Anlaşmasına Destek - Son Dakika
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AB'den Gazze Anlaşmasına Destek

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Kaja Kallas, Gazze'de varılan silahsızlandırma anlaşmasını barışa yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze varılan anlaşmaya ilişkin, "Tam olarak uygulanırsa, barışa doğru yapıcı bir adım olur. ABD'nin, Türkiye, Mısır, Katar ve eski Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un desteğiyle aracılık ettiği anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik varılan mutabakata ilişkin açıklama yaptı. Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Hamas'ı silahsızlandırma planı, tam olarak uygulanırsa, barışa doğru yapıcı bir adım olur. ABD'nin, Türkiye, Mısır, Katar ve eski Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un desteğiyle aracılık ettiği anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Kallas, "Bu planın işlemesi için birçok şeyin yerine oturması gerekiyor. Başarı, tüm tarafların tam bağlılığına bağlı. Hamas'ın mutabakata uyup uymadığının doğrulanması önemli bir zorluk olacak. İsrail'in de nihayetinde Gazze'den çekilmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

AB'nin sürecin sonraki aşamalarını desteklemeye hazır olduğunu belirten Kallas, "Bu adımlar arasında Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi ile Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişi de bulunuyor. Sahadaki iki AB misyonumuz, Filistin devletinin inşa çabalarını desteklemede önemli bir rol oynuyor" dedi.

AB'nin Gazze'nin en büyük insani yardım bağışçısı olduğunu belirten Kallas, "Temmuz ayında AB, Gazze'nin savaştan toparlanmasına yardımcı olacak yardım projeleri için 900 milyon avroluk destek taahhüdünde bulundu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika AB'den Gazze Anlaşmasına Destek - Son Dakika

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