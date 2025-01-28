AB'den Suriye Yaptırımlarında Uzlaşı - Son Dakika
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Politika

AB'den Suriye Yaptırımlarında Uzlaşı

Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmek için siyasi uzlaşı sağladı.

28.01.2025 00:07
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Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin bir yol haritası üzerinde uzlaşı sağladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kallas, toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, AB dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmaya başlanması konusunda siyasi uzlaşı sağladıklarını duyurdu. Kallas, "Bugün, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine başlama konusunda siyasi bir uzlaşı sağladık. Bu, Suriye ekonomisine ivme kazandırabilir ve ülkenin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olabilir. Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz fakat durum kötüleşirse rotayı ters yöne çevirmeye de hazırız. Buna paralel olarak insani yardım ve iyileştirmeye yönelik çabaları da artıracağız" dedi.

Suriye aleyhinde yürürlükte olan çok sayıda yaptırım bulunduğunu ve bunların aşamalı olarak kaldırılacağını ifade eden Kallas, "Bu nedenle yaptırımları gruplandırdık ve ülkenin hızlı bir şekilde toparlanması önünde en büyük engelleri oluşturan yaptırımlardan başlayacak aşamalı bir süreç için bir yol haritası oluşturduk. Ancak, silahlar ve silah ticaretiyle ilgili konular, kesinlikle hafifletmeye gitmeyeceklerimiz arasında yer alıyor. Halen radikalleşme konusunda ve olabilecekler konusunda endişeliyiz. Şu anda siyasi bir karara ulaştık, elimizde bir yol haritası var ve aşama aşama ilerleyecek bir yaklaşımımız söz konusu. Eğer bazı adımların doğru yönde atıldığını görürsek, bir sonraki yaptırımları hafifletmeye de istekliyiz. Burada belirtmek istediğim şey, elde ettiğimiz şeyin siyasi bir uzlaşı olduğu. Aynı zamanda çözülmesi gereken teknik meseleler de var fakat umuyorum ki, siyasi irade olduğu sürece bu meseleler önümüzdeki haftalarda çözülecektir" dedi.

Avrupa Birliği, 2011 yılında Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın protestoculara sert müdahalesi ve sivil halka yönelik baskılar nedeniyle Suriyeli yetkililer, kurumlar ve rejime yakın şahıs ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kuruluş hakkında yaptırım uygulamaya başlamıştı. AB, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş- Şara ve onun liderliğindeki Hayat Tahrir el- Şam'a da yaptırım uyguluyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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