Borrell ve Sisi Gazze'deki Ateşkes İçin Görüştü - Son Dakika
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Politika

Borrell ve Sisi Gazze'deki Ateşkes İçin Görüştü

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için gösterilen yoğun çabaları ele aldı.

09.09.2024 22:02
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için gösterilen yoğun çabaları ele aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mısır'a geldi. Borrell, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Borrell görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze ve Mısır'ı etkileyen krizler ve bölgede daha fazla tırmanmanın önlenmesi ihtiyacı üzerine görüşmeler yaptığını belirtti. Borrell, "AB ve Mısır, ekonomik kalkınmadan bölgede barışın sağlanmasına kadar her düzeyde stratejik ortaklardır" ifadelerini kullandı.

"İki taraf yeni iş birliği alanlarının keşfedilmesi yönündeki kararlılıklarını da teyit ettiler"

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmad Fahmy ise yaptığı açıklamada, görüşmede Mısır ve AB arasındaki sıkı ilişkilerin ele alındığını ve her iki tarafın da ikili iş birliğindeki ivmeden övgüyle söz ettiğini söyledi. Fahmy, "Görüşme sırasında iki taraf, ortak güçlükler karşısında karşılıklı menfaatlerin ilerletilmesi amacıyla stratejik ortaklık çerçevesinde, özellikle yatırım ve ticaret alanlarının yanı sıra enerji, göç ve çevre konularında yeni iş birliği alanlarının keşfedilmesi yönündeki kararlılıklarını da teyit ettiler" dedi.

Borrell ve es-Sisi'nin Gazze ve Orta Doğu'daki durumu da ele aldığını belirten Fahmy, "Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı insani trajediyi sona erdirmek ve bölgede barış, birlikte yaşama, istikrar ve kalkınma yolları ile iki devletli çözümün uygulanmasının önünü açmak amacıyla Mısır ve ortaklarının ateşkes sağlanması, esir ve tutukluların takası için gösterdikleri yoğun çabalar gözden geçirildi" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı anlaşmaya varılması yönünde yoğun baskı uygulama sorumluluklarının altını çizdi"

Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin bölgede tırmanan savaşın devam etmesi tehlikesine karşı uyarıda bulunduğunu aktaran Fahmy, "Cumhurbaşkanı, uluslararası toplum ve AB'nin Batı Şeria'daki şiddet ile tırmanmaya devam etmekte olan savaşın bölgesel gerilimleri azaltacak, bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis edecek şekilde sona erdirilmesi için bir anlaşmaya varılması yönünde yoğun baskı uygulama sorumluluklarının altını çizdi" ifadelerini kullandı.

Borrell'in Mısır'ın bölgede oynadığı rolü takdirle karşıladığını vurgulayan Fahmy, "AB'nin Mısır'la sürekli istişarelerde bulunmaya ve bu kritik aşamada bölgesel istikrarı korumaya yönelik gayretli çabalarını desteklemeye duyduğu ilgiyi vurguladı. Cumhurbaşkanı es-Sisi de Sayın Borrell'i sergilediği objektif ve adil tutumundan dolayı takdir etti" dedi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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