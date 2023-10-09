AB Dışişleri Bakanları İsrail-Filistin Gündemiyle Toplanacak - Son Dakika

AB Dışişleri Bakanları İsrail-Filistin Gündemiyle Toplanacak

AB Dışişleri Bakanları İsrail-Filistin Gündemiyle Toplanacak
Son Güncelleme: 09.10.2023 14:09

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail-Filistin gündemiyle bir araya gelmek üzere acil bir toplantı düzenleyecek. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ve bölgedeki durumu ele almak amacıyla bakanları toplantıya çağırdı. Borrell, festivalde öldürülen sivillerle ilgili olarak da saldırıyı kınayarak, masum sivilleri hedef almanın hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, İsrail- Filistin gündemiyle yarın bir araya gelecek.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ve bölgedeki durumu ele almak üzere yarın AB Dışişleri Bakanlarını acil bir toplantıya çağırıyorum" dedi.

"SİVİLLERİ HEDEF ALMANIN HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ"

Borrell, festivalde öldürülen sivillerle ilgili yaptığı açıklamada ise "3 bin genç bir festivalde kutlama yaparken pusuya düşürüldü. Bunlardan 260'ının Hamas tarafından vahşice katledildiği artık kesinleşti. Diğerleri ise teröristler tarafından rehin alındı. Hiç kimsenin masum sivilleri hedef almasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.

Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Dışişleri Bakanları İsrail-Filistin Gündemiyle Toplanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB Dışişleri Bakanları İsrail-Filistin Gündemiyle Toplanacak - Son Dakika
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