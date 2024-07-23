AB, Ermenistan ile vize serbestisi için görüşmelere başlıyor - Son Dakika
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Politika

AB, Ermenistan ile vize serbestisi için görüşmelere başlıyor

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ile vize serbestisi sağlanması için görüşmelere başlıyor. Görüşmelerin başarıyla tamamlanması durumunda Ermenistan vatandaşlarının Avrupa'ya seyahati kolaylaşacak.

23.07.2024 15:38
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Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ile vizeleri kaldırmak için görüşmelere başlıyor.

AB, Ermenistan ile vize serbestisi sağlanması için harekete geçti. Avrupa Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Komisyon, dün Dış İlişkiler Konseyi tarafından kabul edilmesinin ardından Ermenistan ile vize serbestisi konusunda görüşmeleri başlatıyor. Bu süreç, Ermenistan'ın AB ile vizesiz sisteme ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefine destek verecek. Görüşmeler, Ermenistan'da seyahat belgelerinin güvenliği, sınır yönetimi, göç ve iltica, kamu düzeni, dış ilişkiler ve temel haklar gibi önemli alanlarda reformlar yapılmasına yol açacak. Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey ile yakın iş birliği içinde bu alanlardaki ilerlemeyi titizlikle izleyecek" ifadeleri kullanıldı. Görüşmelerin başarıyla tamamlandığında Ermenistan vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatinin kolaylaşacağı belirtilen açıklamada, "Ermeni vatandaşları, 1 Ocak 2014'ten bu yana AB ile vize kolaylaştırma anlaşmasının avantajlarından yararlanmaktadır" denildi.

Vize serbestisi, Ermenistan vatandaşlarının Schengen bölgesinde yer alan ülkelere vizesiz kısa ziyaretler yapmasına imkan tanıyacak. Görüşmelerin ise birkaç yıl sürebileceği belirtiliyor.

Ermenistan ordusuna 10 milyon Euro yardım

AB Konseyinden dün yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ordusuna 10 milyon Euro yardım yapılması kararının kabul edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, "AB, ilk kez Ermenistan'ı Avrupa Barış Tesisi fonundan desteklemeye karar verdi. Bu yardımın amacı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kapasitelerini artırmak ve acil durumlarda sivillerin daha iyi korunmasına katkıda bulunmaktır" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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