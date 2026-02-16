AB ile Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
AB ile Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

16.02.2026 16:51
Kayatürk, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi için kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM'de gerçekleşen görüşmede konuşan Kayatürk, ziyareti, ikili ilişkileri daha da ilerletmek için "mükemmel bir fırsat" şeklinde niteledi.

AB'nin, Türkiye'ye yönelik ayrımcı yaklaşımının NATO ile çatışmalara yol açabileceğine dikkati çeken Kayatürk, AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklere yönelik kapsayıcı bir yaklaşımın teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

15 Temmuz 2019 tarihli Dışişleri Konseyi kararlarıyla Türkiye-AB ilişkilerine getirilen kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını isteyen Kayatürk, buna bağlı kısıtlanan üst düzey diyaloglar ve ortaklık konseyi toplantılarının yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Kayatürk, "Gümrük birliği güncellemesi için müzakerelerin de bir an önce başlaması gerekir. Hareketliliği kolaylaştırmak ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için vizelerin önündeki zorluklar kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bosacki de Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini istikrarlı bir şekilde desteklediklerini, bu konunun Polonya'nın AB dönem başkanlığında en önem verdiği başlıklardan olduğunu söyledi.

AB'nin Türkiye ile ticaret hacminin yükseltilmesini desteklediklerini bildiren Bosacki, bu kapsamda gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından AB Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bosacki, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA

