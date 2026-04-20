AB Komiseri Kos\'tan Türkiye\'ye Övgü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marta Kos, Türkiye'nin AB için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı ve MERCOSUR'dan daha değerli buldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye'nin ekonomik olarak Güney Amerika Ortak Pazarı'ndan (MERCOSUR) daha önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ordusu var" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu resmi oturumları kapsamında konuşan AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye'yi övdü. Aralarında Türkiye karşıtı AP üyelerinin de bulunduğu komisyon üyelerine hitap eden ve AB'nin yeni genişleme vizyonu hakkında bilgiler veren Kos, Türkiye'nin AB için olmazsa olmaz bir ülke olduğuna vurgu yaptı. AP Dışişleri Komisyonu resmi çalışmaları kapsamında yeni dönemde AB Komisyonu'nun Genişleme politikası kapsamında aday ülkelerle ilişkilerde yeni formüller uygulamak istediğini bildiren Kos, Türkiye konusunda daha yakın ilişkiler için sinyal verdi. Türkiye'nin AB için ekonomik açıdan çok önemli olduğunu belirten Kos, AB'nin son dönemde imzalamak için büyük eleştirilere ve traktör eylemlerine sebep olan Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasından bile daha önemli olduğunu söyledi.

Enerji, taşımacılık ve dijital bağlar açısından da Türkiye önemli

AB Komisyonu bünyesinde genişleme yanında bağlantısallık olarak tanımlanan ve Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Asya bölgeleriyle taşımacılık, enerji, dijital bağlantılar gibi konulardan da sorumlu olduğunu bildiren Kos, bu politikalar açısından da Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bunlar gibi başka konularda da AB için çok önemli olduğunu bildiren AB Genişleme Komiseri Marta Kos, "Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ordusu var. Karadeniz Bölgesi'nin bu kadar güvenlik sorunu yaşadığı bir dönemde Türkiye çok önemli özelliklere sahip" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Kos, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 19:56:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.