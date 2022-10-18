AB Komisyonu'ndan ortak gaz alımı ve zorunlu dayanışma önerisi - Son Dakika
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AB Komisyonu'ndan ortak gaz alımı ve zorunlu dayanışma önerisi

18.10.2022 18:49
AB Komisyonu'ndan ortak gaz alımı ve zorunlu dayanışma önerisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üye ülkelerinin gaz ve elektrik fiyatlarının artışını önlemek ve uzun vadede AB enerji piyasasının istikrarını sağlamak amacıyla üye ülkelerden gaz alımlarında ortak hareket etmelerini ve muhtemel gaz kıtlığı halinde de...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üye ülkelerinin gaz ve elektrik fiyatlarının artışını önlemek ve uzun vadede AB enerji piyasasının istikrarını sağlamak amacıyla üye ülkelerden gaz alımlarında ortak hareket etmelerini ve muhtemel gaz kıtlığı halinde de zorunlu dayanışma mekanizmasına uymalarının önerileceğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizine karşı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu harekete geçti. Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg Genel Kurul toplantıları kapsamında yarın yapacağı sunum öncesi bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon tarafından hazırlanan ve AB enerji piyasasını rahatlatmayı hedeflediklerini söylediği bir dizi öneriyi açıkladı. Leyen, "Bugün AB üyesi ülkelerin kendi aralarında gaz konusunda rekabet etmeyip enerji taleplerini ortak yönetebilecekleri hukuki bir çerçeve öneriyoruz" dedi.

AB ekonomisini rahatlatmak için ilk olarak tüm üye ülkelerinin gaz talebinin ortak bir mekanizma ile yönetilip, alımların da rekabet içinde değil koordine bir şekilde yapılmasının önerileceği bildiren von der Leyen, "Paylaşım halinde olacağız. Gaz ve elektrik konusunda arz sıkıntısı yaşanmaması için komşular arası dayanışma prensibini benimseyeceğiz. Bu konuda acil durumlarda uygulanacak hali hazırda bir plan olmadığı durumlarda uygulanacak zorunlu dayanışma sistemini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl sıvılaştırılmış gaz stoklanacak

Bir diğer önemli adımın ise tasarruf konusunda atılacağını bildiren von der Leyen, "Enerji fiyatları için de önerimiz olacak. Sıra dışı fiyat artışlarının engellenmesi ve enerji piyasasında kontrol edilmesi için bu yıl hatlardan gelen gaz kaynağı yerine gelecek yıl için sıvılaştırılmış doğal gaz üzerine hazırlıklarımızı yapacağız. Tasarruf ederek rezervlerimizin dolu olmasına dikkat edeceğiz" dedi.

Von der leyen, "Elektrik fiyatına da doğrudan etki eden gaz fiyatını nasıl kontrol edeceğimiz konusu önemli bir gündemimizdir. Çözüm aramaya devam ediyoruz ve yakından ilgilenmeye devam etmeliyiz. Ayrıca sadece enerji değil genel olarak artmış enerji fiyatlarının ekonomimiz üzerindeki etkileri konusunda ne yapacağımızı önemsemeliyiz. RePowerEU kapsamında hem Rusya'ya bağımlılığı azaltmak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırma konusunda kararlıyız" dedi.

Ortak mekanizma yarın AP'ye önerilecek

Ortak gaz alımları mekanizması önerisi AB Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda açıklanacak ve kabul edilmesi halinde AB Konseyi'nin gündemine alınacak. Konsey'de verilecek son onayın ardından mekanizma uygulamaya konulacak. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Komisyonu'ndan ortak gaz alımı ve zorunlu dayanışma önerisi - Son Dakika

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