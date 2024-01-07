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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu milletvekilliği adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu milletvekilliği adayı olduğunu açıkladı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 2024 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için milletvekili adayı olacağını ve seçilmesi durumunda AB Konseyi Başkanlığı görevini erken bırakacağını açıkladı. Michel, geçmişte yaptığı çalışmaların hesabını vermek ve Avrupa'nın geleceği için bir proje önermek sorumluluğunda olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu milletvekilliği adayı olduğunu açıkladı
07.01.2024 - 16:59,
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu milletvekilliği adayı olduğunu ve seçilmesi durumunda AB Konseyi Başkanlığı görevini erken bırakacağını açıkladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Belçika medyasına konuştu. Michel, "2024 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için milletvekili adayı olmaya karar verdim" dedi. Seçilmesi durumunda AB Konseyi Başkanlığı görevini erken bırakacağını kaydeden 48 yaşındaki Michel, "Göreve başlamamdan 4 yıl sonra geçtiğimiz yıllarda yaptığım çalışmaların hesabını vermek ve Avrupa'nın geleceği için bir proje önermek benim sorumluluğumdur" diye konuştu.

Michel, milletvekilliği için Belçika Frankofon Liberaller (MR) partisinden aday olacağını dile getirerek, "16 Haziran'da gerçekleştirilecek milletvekilliği yeminine kadar AB Konseyi Başkanı olarak çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadesini kullandı.

Michel gibi 2019 yılında göreve başlayan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, ikinci dönemde görevi sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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Charles Michel, Avrupa Birliği, Politika, Güncel, Son Dakika

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