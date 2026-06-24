AB, Lübnan'a 3 Yıllık Askeri Misyon Önerdi - Son Dakika
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AB, Lübnan'a 3 Yıllık Askeri Misyon Önerdi

24.06.2026 16:58
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AB, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne danışmanlık ve eğitim için 3 yıllık misyon önerdi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Avrupa Birliği'nin diplomatik servisi, üye ülkelere Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Güçlerine danışmanlık ve eğitim verilmesini öngören 3 yıllık askeri ve sivil bir misyon önerdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Avrupa Birliği (AB) bölgedeki güvenlik kapasitesini güçlendirmeye yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre; Avrupa Birliği'nin diplomatik servisi, üye ülkelere Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Güçlerine danışmanlık ve eğitim verilmesini öngören 3 yıllık askeri ve sivil bir misyon önerdi. AB üye ülkelerine dağıtılan 17 Haziran tarihli belgede, AB Dış İlişkiler Servisi, muhtemel bir misyonun "ilk görev süresinin 3 yıl olacağını ve Lübnan makamlarını, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik güçleri kapasitelerini güçlendirerek ülke toprakları üzerindeki kontrolü ve sınır güvenliğini artırmaya destek olacağı belirtildi.

Belgede, "Bu amaçla, misyon kara sınır alaylarının; Mobil Güç ve Bölgesel Jandarma Birimlerinin güçlendirilmesine, istihbarat gözetleme ve keşif kabiliyetlerinin artırılmasına; sınır ve liman güvenliği yönetimi dahil deniz güvenliği kapasitelerinin güçlendirilmesine odaklanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Misyonun hayata geçmesi için AB'nin 27 üye ülkesinin onayı gerekiyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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