AB'nin Ukrayna Görüşmeleri ve Dönüm Noktası - Son Dakika
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Politika

AB'nin Ukrayna Görüşmeleri ve Dönüm Noktası

Almanya Savunma Bakanı, AB'nin Ukrayna müzakerelerinden dışlanmasının tarihi sonuçları olabileceğini belirtti.

14.02.2025 20:59
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna konusundaki görüşmelerden dışlanması halinde bunun AB-ABD ilişkilerinde bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile ABD arasındaki savaş görüşmelerine dikkat çeken Pistorius, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna konusundaki görüşmelerden dışlanması halinde bunun AB-ABD ilişkilerinde bir dönüm noktası olabileceğini söyledi. Pistorius, "Bu, transatlantik ilişkiler için tarihi, önemli bir an olabilir ve sonrasında farklı yollara girme riskimiz var. Yapacağımız seçim, barış içinde mi yoksa bir kriz ortamında mı yaşayacağımıza karar verecek ve aynı zamanda geleceğimizi ve Avrupa'da gelecek nesillerin geleceğini belirleyecek" dedi.

Güçlü bir pozisyonda müzakere edilmesi gerektiğini söyleyen Pistorius, "Avrupa ve Ukrayna, çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerin bir parçası olmalı ve toprak meseleleri müzakere masasında görüşülmeli" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Soğuk Savaş dönemine vurgu yapan Pistorius, "Soğuk Savaş, demokrasi savunucularını bu kıtada çok daha zalim güçlere karşı konumlandırdı ve bu savaşta muhalifleri sansürleyen, kiliseleri kapatan, seçimleri iptal eden tarafı düşünün. Onlar iyi adamlar mıydı? Kesinlikle değillerdi. ve çok şükür ki Soğuk Savaşı kaybettiler. Kaybettiler çünkü özgürlüğün tüm olağanüstü nimetlerine ne değer verdiler ne de saygı duydular" diye konuştu. - MÜNİH

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AB'nin Ukrayna Görüşmeleri ve Dönüm Noktası - Son Dakika

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