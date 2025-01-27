AB, Refah Sınır Kapısı'na EUBAM Görevlendiriyor

Politika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na yeniden AB Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) konuşlandırılması konusunda uzlaştığını açıkladı.

AB, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na yeniden AB Sınır Yardım Misyonu konuşlandırmaya hazırlanıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının EUBAM konusunda uzlaştığını açıklayarak, "Herkes EUBAM'ın ateşkesi desteklemede belirleyici bir rol oynayabileceği konusunda hemfikir. Bugün AB dışişleri bakanları, EUBAM'ın Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na yeniden konuşlandırılması konusunda mutabık kaldılar. Bu sayede çok sayıda yaralı Gazze'den ayrılabilecek ve tıbbi bakım alabilecek" dedi.

EUBAM, Refah Sınır Kapısı'ndaki operasyonları izlemek için 24 Kasım 2005'te başlatılmış, misyon 13 Haziran 2007'de Hamas'ın Gazze'de yönetime gelmesi ile askıya alınmıştı. - BRÜKSEL