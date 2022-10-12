AB ülkeleri gaz tavan fiyatında anlaşamadı - Son Dakika
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AB ülkeleri gaz tavan fiyatında anlaşamadı

12.10.2022 22:50
AB ülkeleri gaz tavan fiyatında anlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerjiden sorumlu bakanları gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda anlaşmaya varamadı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerjiden sorumlu bakanları gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda anlaşmaya varamadı.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerjiden sorumlu bakanlarının katıldığı gayrı resmi toplantıda yaz sezonundan önce ortak gaz alımlarının başlatılması ve bu konuda dayanışma ile enerji tasarruflarının güçlendirilmesi konusunda genel bir anlaşma sağladı. Bakanlar ayrıca, gaz fiyatlarının, elektrik fiyatları üzerindeki etkisinin önlenmesi gerektiği konusunda da hemfikir olurken, gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda ise anlaşmaya varamadı.

"Enerji krizinin etkilerini hafifletmek gerek"

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela toplantı sonrasında yaptığı açıklamada her ülkenin farklı fikirleri olduğunu belirtirken, "En önemli konumuz yüksek gaz fiyatları. Bu konuya odaklanmış durumdayız. Her devletin önlemler hakkında farklı fikirleri ve koşulları var. Mevcut enerji krizinin etkilerini hafifletmek gerek. Toplantıda, enerji ve gaz piyasasına yönelik düzenlemeler ve fiyatlar gibi önemli konuları görüştük" dedi. Skela ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun, bu görüşmelerin sonuçlarını dikkate alması gerektiğini söyledi. Bu görüşmenin, Çekya dönem başkanlığındaki AB ülkelerinin enerjiden sorumlu bakanlarının dördüncü toplantısı olduğunu belirten Sikela, gayrıresmi toplantının ardından bakanların resmi bir toplantıda da buluşacağını ifade etti.

" Rusya'dan gelen doğalgaz arzı yüzde 10'un altına düştü"

Avrupa Birliği Enerji Komiseri Kadri Simson ise, toplantıda gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda anlaşma sağlanamadığını söyledi. Fiyatların sürdürülemez olduğu ifade eden Simson, "Rusya'dan gelen doğalgaz arzı yüzde 10'un altına düştü. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu enerji krizini hafifletmek için başka bir önlem paketi üzerinde çalışıyor. Gaz tüketiminin daha da azaltılması gerek. Aralarında dayanışma anlaşması olmayan devletler için de karşılıklı işbirliğinin sağlanması amacıyla çözüm hazırlanmaktadır. Avrupa Komisyonu, devletlerden bazı durumlarda en az yüzde 15 oranında zorunlu tasarruf yapmasını isteyebilir. Devletlerin birbirleriyle ve piyasadaki tekliflerde rekabet etmemeleri için ortak gaz alımları gereklidir" dedi. - PRAG

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Politika, Son Dakika

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