AB Yüksek Temsilciliği İsrail'e Gazze'de tüm sınır kapılarını açma çağrısı yaptı - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilciliği İsrail'e Gazze'de tüm sınır kapılarını açma çağrısı yaptı

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AB Yüksek Temsilciliği, Gazze'deki insani kriz nedeniyle İsrail'e sınır kapılarını açması ve yardımlara engel olmaması çağrısında bulundu. Açıklamada, su baskınları ve sert kışın sivilleri zorlaştırdığı, Nasser Hastanesi saldırısının endişe verici olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciliği, Gazze Şeridi'nde giderek ağırlaşan insani kriz nedeniyle İsrail'e sınır kapılarını açma ve insani yardıma engel olmaya son verme çağrısı yaptı.

AB Yüksek Temsilciliği tarafından yayınlanan resmi bir mesajla İsrail'e Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık krizine son verme çağrısı yapıldı. Bölgeyi vuran şiddetli su baskınları ve sert kış mevsimi şartlarının halihazırda tükenmiş durumdaki sivil halkın yaşam şartlarını daha da kötüleştirdiğini vurgulayan AB, İsrail'e insani yardımların kesintisiz erişimine izin vermesi ve Gazze'deki tüm sınır kapılarını yeniden açması çağrısında bulundu.

Gazze'de yaşanan insanlık krizinin çözülmesi için doğrudan İsrail'e hitap edilen mesajda, "İsrail'i, insani yardımların derhal ve hiçbir engelle karşılaşmaksızın ulaştırılmasına ve sürekli bir şekilde dağıtılmasına izin vermeye; ayrıca Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarını yeniden açmaya çağırıyoruz. İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) ve bağlı kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri dahil insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını mümkün kılmalı, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere, uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uymalıdır" ifadeleri kullanıldı.

AB makamları tarafından yayınlanan açıklamada, uluslararası hukuka her şartta uyulması gerektiğinin altı çizilerek sivillerin, sivil altyapının, sağlık personellerinin ve sağlık tesislerinin korunması talep edildi. AB, bu kapsamda Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirilen son hava saldırısının son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

Gazze'de yürürlükteki ateşkes anlaşmasında yer alan insani yardım taahhütlerinin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten AB, İsrail'den insani yardımların ve erken toparlanma desteğinin geniş ölçekte, derhal ve engelsiz biçimde dağıtılmasına imkan tanımasını istedi. Açıklamada ayrıca, BM ve ilgili ajansları ile sivil toplum kuruluşları dahil tüm insani yardım örgütlerinin bölgede serbestçe çalışabilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Ateşkese rağmen siviller mağdur olmaya devam ediyor

Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen bölgede askeri saldırıların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, devam eden yardımlara erişim kısıtlamaları nedeniyle uygun barınma, ilaç ve tıbbi ekipman gibi temel ihtiyaç maddelerinde ciddi kıtlık yaşandığı ve insana yakışır yaşam şartlarının ortadan kalktığı belirtildi.

İki devletli çözüme olan bağlılığını yineleyen AB, tüm tarafları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararının hükümlerini gecikmeksizin uygulamaya davet etti. Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi ve sivil yönetime geçiş sürecinin tamamlanması gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıOrta DoğuPolitikaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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