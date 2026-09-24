Abbas, BM'de ABD'nin üst üste ikinci yıl vize vermeme kararını hukuka aykırı buldu

Abbas, BM'de ABD'nin üst üste ikinci yıl vize vermeme kararını hukuka aykırı bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abbas, BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ABD'nin Filistin Yönetimi yetkililerine üst üste ikinci yıl vize vermeme kararını kınadı. Abbas, bu önlemlerin hukuka aykırı ve cezalandırıcı olduğunu belirterek, dayandığı suçlamaları ve gerekçeleri reddettiklerini ifade etti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na yaptığı hitapta, ABD'nin Filistin Yönetimi yetkililerine üst üste ikinci yıl vize vermeme kararını kınayarak, "Bu hukuka aykırı, cezalandırıcı önlemleri reddediyoruz ve bunların dayandırıldığı suçlamaları ve gerekçeleri de reddediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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